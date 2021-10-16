В Австралии в начале 2022 года перестанут производить вакцину AstraZeneca

В начале 2022 года в Австралии прекратится промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали ученые Оксфордского университета и британско-шведская компания AstraZeneca, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Грега Ханта. Министр сделал соответствующее заявление в четверг, 14 октября, в эфире телеканала 9News.

По его словам, австралийская биотехнологическая компания CSL Limited и AstraZeneca «собираются завершить свой контракт».

«В Австралии распределили 12,5 млн доз вакцины AstraZeneca, препарат снимут с производства после завершения выпуска всех предусмотренных контрактом 50 млн доз», – сказал Грег Хант.

Глава австралийского минздрава отметил, что компания планирует завершить производство вакцины в начале 2022 года. Все излишки произведенного препарата перенаправят в государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Промпроизводство вакцины AstraZeneca стартовало в Австралии в ноябре 2020 года в Мельбурне на фабрике биотехнологической компании CSL Limited. На континенте запланировали производство около 30 млн доз препарата. Однако впоследствии испытания разрабатываемой австралийскими учеными на базе университете штата Квинсленд (Австралия) вакцины остановили, поэтому размер партии в рамках контракта увеличили до 50 млн доз.

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