Продажи «Лонгидазы» составили более 1,1 миллиона упаковок

Компания «Петровакс Фарм», ранее получившая европейский патент на оригинальный препарат «Лонгидаза®», сообщила о том, что по итогам III квартала продажи лекарственного препарата превысили 1,1 млн упаковок. Согласно ранним ожиданиям компании, общий объем продаж «Лонгидазы» в 2021 году должен был составить 1,5 млн упаковок. Об этом 7 октября на пресс-подходе сообщил президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

«Лонгидаза у нас несколько кварталов подряд перевыполняет планы. В настоящий момент нами продано 1,1 млн упаковок «Лонгидазы», – сказал Цыферов.

В сентябре этого года компания получила европейский патент на лекарственный препарат. Он будет действовать на территории таких стран как Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Ирландия и Бельгия. Пока поставки в ЕС еще не осуществляются, и основными потребителями «Лонгидазы» являются рынки СНГ и внутренний рынок. Однако компания намерена в ближайшие годы наладить поставки в Европу и сейчас активно расширяет свое производство.

На ПМЭФ-2021 компания подписала соглашение о сотрудничестве с Правительством Московской области. Первый этап проекта – строительство четвертой производственной линии для выпуска инъекционных форм препаратов – уже завершился. «Петровакс» самостоятельно синтезирует субстанции для своих оригинальных лекарственных препаратов, включая «Лонгидазу». Второй этап – строительство биотехнологического комплекса по полному циклу производства, начиная с синтеза субстанций, генно-инженерных лекарственных препаратов и рекомбинантных вакцин – будет реализован в 2025 году.

«Лонгидаза®» (бовгиалуронидаза азоксимер) является оригинальным российским ферментным препаратом. Его более 15 лет широко применяют в России и странах ближнего зарубежья в пульмонологии, гинекологии, урологии и других областях медицины.

gxpnews