Takeda инвестирует до 900 млн долл. в разработки портфельной компании фонда RBV Capital

Компании Immusoft и Takeda заключили соглашение, которое предполагает разработку клеточных терапий для лечения редких наследственных нейрометаболических заболеваний. Immusoft – портфельная компания венчурного фонда RBV Capital, созданного при участии АО «Р-Фарм» и АО «РВК» для инвестирования в инновационные биомедицинские компании по всему миру. Инвестиции Takeda могут составить более 900 млн долл.

Immusoft (портфельная компания фонда RBV Capital), разрабатывающая клеточные терапии для лечения редких заболеваний, объявила о заключении соглашения с международной фармацевтической компанией Takeda. Соглашение предполагает разработку и предоставление опциона на лицензирование инновационных клеточных терапий для лечения редких наследственных нейрометаболических заболеваний, нарушающих работу ЦНС, говорится в пресс-релизе «Р-Фарм», поступившем в редакцию.

RBV Capital — специализированный венчурный фонд, созданный в 2014 году при участии АО «Р-Фарм» и АО «РВК» для инвестирования в инновационные биомедицинские компании по всему миру. Ранее RBV Capital осуществил крупные сделки с фармацевтическим производителем Allergan — в 2016 и 2018 годах фонд продал ему свои портфельные компании RetroSense Therapeutics и Bonti.

По условиям сделки Immusoft получит единовременный платеж, сумма которого не раскрывается, и финансирование соответствующих R&D программ. В случае полной реализации компанией Takeda опциона Immusoft может получить дополнительные платежи на общую сумму более 900 млн долл., если все цели партнерских R&D программ будут достигнуты.

Takeda получит опцион на эксклюзивное лицензирование программ на доклинической стадии, в случае реализации которого Immusoft будет иметь право на получение роялти по будущим продуктам, создаваемым по результатам партнерства, а Takeda будет отвечать за дальнейшие доклинические и клинические исследования и коммерциализацию.

Разработка будет проводиться на базе технологической платформы компании Immusoft, которая позволяет перепрограммировать Б-клетки пациента на производство молекул, закодированных с помощью генных конструктов. Основной целью сотрудничества будет доставка терапевтических белковых соединений через гематоэнцефалический барьер – многообещающая область разработок Immusoft, которая имеет потенциал терапии заболеваний, которые плохо поддаются лечению существующими методами.

pharmvestnik