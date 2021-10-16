Roche представил результаты по эффективности «Окревуса» против рассеянного склероза

Швейцарская Roche представила результаты испытаний препарата «Окревус» против рассеянного склероза. Помимо снижения риска инвалидности, «Окревус» показал способность сократить рецидивы заболевания и сохранять эффективность в течение длительного периода.

Roche представила данные исследований препарата «Окревус» против рецидивирующего рассеянного склероза, пишет FiercePharma. Компания полагает, что на длительных дистанциях средство показывает высокую эффективность, поэтому обнародовала информацию о семи с половиной годах терапии таких пациентов.

Они показывают, что «Окревус» на 35% снижает риск потребности пациентов в помощи при ходьбе по сравнению с пациентами, которые начали получать лечение на два года позже.

«Окревус» также показал способность уменьшить число рецидивов рассеянного склероза и сохранять этот эффект в течение длительного периода времени. До перехода на препарат Roche пациенты, принимавшие интерферон бета, имели в среднем 0,2 рецидива в год. Показатель снизился до 0,1 после одного года лечения «Окревусом» и составил 0,03 после пяти с половиной лет лечения. При долгосрочном анализе среднегодовая частота рецидивов равнялась 0,03.

Среди пациентов с менее распространенной первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза (ППРС) «Окревус» также продемонстрировал устойчивую способность замедлять прогрессирование инвалидности при раннем начале приема препарата

FiercePharma пишет, что «Окревус» зарекомендовал себя как «ведущее» средство от рассеянного склероза благодаря своей высокой эффективности и режиму дозирования, который позволяет его прием два раза в год. Но продажи препарата пострадали во время пандемии на фоне опасений, что его механизм блокирования В-клеток может поставить под угрозу иммунную защиту пациента от коронавируса.

Тем не менее, несмотря на потери в первые дни пандемии, спрос на «Окревус» восстанавливается: его продажи выросли на 23%, в годовом исчислении до 2,64 млрд долл. в первой половине года.

Фото: roche.com

Николай Соколов

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