Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения пяти заболеваний у подопечных «Круга добра»

Для лечения подопечных фонда «Круг добра» с гипофосфатазией, муковисцидозом, миодистрофией Дюшенна — Беккера, синдромом дефицита мевалонат-киназы и СМА будут закуплены препараты «Стрензик», «Оркамби», «Трансларна», «Иларис» и «Эврисди».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов препаратов «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), который применяется для заместительной ферментной терапии у подопечных фонда «Круг добра» с гипофосфатазией, «Оркамби» (МНН ивакафтор+лумакафтор), применяемый при муковисцидозе, «Трансларна» (МНН аталурен) для лечения пациентов с миодистрофией Дюшенна — Беккера, «Иларис» (МНН канакинумаб) для лечения гипер-IgD-синдрома/синдрома дефицита мевалонат-киназы и «Эврисди» (МНН рисдиплам) для лечения СМА. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

— Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта): 14 845 842,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 20.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.10.2021 10:44.

— Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта): 17 815 010,40 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 22.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 26.10.2021 10:44.

— Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл

Начальная (максимальная) цена контракта): 10 392 089,40 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 20.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.10.2021 10:17.

— Ивакафтор+Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг+100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта): 5 310 453,12 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 20.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.10.2021 10:20.

— Ивакафтор+Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг+200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта): 15 931 359,36 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 20.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.10.2021 09:37.

— Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта): 30 977 643,20 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 22.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 26.10.2021 11:50.

— Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта): 11 096 250,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 20.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.10.2021 11:40

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта): 7 363 200,90 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 20.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.10.2021 11:41.

— Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта): 3 097 604,40 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 22.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 26.10.2021 10:58.

— Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг

Начальная (максимальная) цена контракта): 6 969 609,90 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 22.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 26.10.2021 10:31.

— Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта): 30 201 642,90 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 22.10.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 26.10.2021 09:16.

Елена Сидорова

pharmvestnik