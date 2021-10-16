«Гедеон Рихтер Рус» построила новый производственный корпус в Егорьевске

Компания «Гедеон Рихтер Рус» завершила строить новый корпус своего фармацевтического завода в Егорьевске. В построенном здании разместится цех по производству, фасовке и упаковке готовой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в проект составил 950 миллионов рублей, на предприятии дополнительно создадут 20 рабочих мест. Всего, за 25 лет своего присутствия в Подмосковье, компания «Гедеон Рихтер» инвестировала свыше 11 миллиардов рублей и обеспечила работой 450 жителей Подмосковья», – сказала глава министерства Екатерина Зиновьева.

«Гедеон Рихтер Рус» – дочерняя компания крупнейшего европейского производителя лекарственных средств Gedeon Richter Ltd со штаб-квартирой в Венгрии.

Подмосковный завод компании выпускает 25 наименований лекарственных препаратов в различных дозировках. Речь в том числе идет об антибактериальных препаратах, сердечно-сосудистых, противодиабетических, противоязвенных, седативных средствах и других лекарствах.

Мощность предприятия в Егорьевске составляет более 50 миллионов упаковок готовой продукции ежегодно.

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