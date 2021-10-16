Lupin отзывает свои препараты от гипертонии в США из-за наличия в них опасных примесей

Lupin Pharmaceuticals добровольно отозвала свои два препарата от артериального давления в США. Причиной стало содержание в них опасных канцерогенов, которые увеличивают риск развития рака.

Lupin Pharmaceuticals, американское дочернее предприятие индийской фармацевтической компании Lupin, заявило о добровольном отзыве из США всех партий «Ирбесартана» и комбинации из гидрохлоротиазида и «Ирбесартана». Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Лекарственные средства, предназначенные для лечения гипертонии, были отозваны из-за высокого содержания в них опасных примесей N-нитрозоирбесартана, который может привести к возникновению раковых заболеваний. Компания получила всего четыре сообщения о побочных эффектах в результате приема «Ирбесартана». При этом не было зарегистрировано ни одного случая неблагоприятных последствий от применения гидрохлоротиазида + «Ирбесартана».

В целях предосторожности производитель решил вывести с рынка оба препарата во всех дозировках. Известно, что Lupin прекратила продажи своих лекарств от повышенного кровяного давления на территории США еще в январе 2021 года.

Lupin Pharmaceuticals уведомила все компании-дистрибьюторы, аптечные сети, аптеки и супермаркеты о возврате всей отозванной продукции. В то же время людям, принимающим препараты производителя, рекомендуется продолжать курс лечения и обратиться за консультацией к своему фармацевту или врачу для подбора альтернативного лекарственного средства.

Акции Lupin упали на 1,81% на фоне новости, составив 946,10 рупий (примерно 898 рублей).

На днях инспекция FDA обнаружила азидные примеси в составе препаратов от артериального давления другой индийской компании – Hetero Labs. Этот тип канцерогена ранее был также найден в лекарствах, снижающих кровяное давление, которые выпускаются на заводах таких известных компаний, как Sanofi, Teva Pharmaceutical и Sandoz (подразделение Novartis).

Владимир Заболотских

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