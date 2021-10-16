J&J переложила обязательства по судебным искам на свою дочернюю компанию

LTL, дочернее предприятие J&J, объявило себя банкротом. Таким образом производитель лекарств переложил на свое подразделение обязательства по судебным искам, связанным с тальковой продукцией.

Фармкомпания Johnson & Johnson (J&J) сообщила, что ее дочернее предприятие LTL Management подало заявление о защите от кредиторов, объявив себя банкротом. Производитель препаратов переложил таким образом на LTL обязательства по десяткам тысяч судебных исков, выдвинутых против компании.

Подразделение J&J создано специально для урегулирования всех судебных разбирательств. Такой маневр называется «техасским двухэтапным банкротством». Закон штата Техас позволяет зарегистрированным организациям передавать свои обязательства другим фирмам.

Производитель обвиняется из-за развития рака яичников и мезотелиомы у женщин, пользовавшихся тальковой продукцией J&J. Общая сумма урегулирования судебных исков составила около $2 млрд. При этом компания не отказывается от выплаты судебных долгов, подчеркивая, что ее действия – это «более справедливый и эффективный способ урегулировать иски». Компания добавила, что выделит финансирование для LTL на их выплату и создаст фонд в размере $2 млрд на реализацию этой цели. LTL также получит проценты с роялти, сумма которых превышает $350 млн. Адвокаты пострадавших пациентов осудили объявление банкротства J&J, назвав такой шаг «отвратительным», пишет Reuters.

Владимир Заболотских

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