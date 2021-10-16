Amazon вместе с четырьмя фармкомпаниям запускает проект по разработке препаратов с помощью ИИ

Amazon вместе с AstraZeneca, Pfizer, MSD и Teva запускают проект, который должен будет помогать новым стартапам по разработке медицинских препаратов. Он будет располагать лабораториями и облачной компьютерной средой, которая позволяет делать сложные вычисления.

Amazon и четыре фармацевтические компании запустили проект AION Labs, сообщает PharmaLive. Издание описывает его как инновационное пространство, которое позволит разработчикам препаратов использовать «технологии искусственного интеллекта и научные вычисления для решения терапевтических задач».

Проект будет поддерживать появляющиеся стартапы, ориентированные на использование ИИ и вычислительной биологии для разработки лекарственных средств. AION предоставит этим стартапам финансовую поддержку, а также наставничество со стороны опытных профессионалов.

Цель проекта будет заключаться в том, чтобы помочь этим стартапам разрабатывать новые технологии, которые «решают самые острые и серьезные проблемы в фармацевтической промышленности». В заявлении AION говорится, что использование ИИ позволит компаниям избежать тестирования на животных, а также ускорит разработку препаратов, ориентированных на пациентов.

Проект поддержали компании AstraZeneca Pharmaceuticals, Pfizer, MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Teva Pharmaceuticals, а также Израиль через свой биотехнологический фонд Israel Biotech Fund.

AION Labs будет располагать как «влажной лабораторией» для биомедицинских исследований, так и облачной вычислительной лабораторной средой, ориентированной на разработку новых алгоритмов и вычислительных методов для ускорения терапевтических разработок.

Возглавит AION Мати Гилл, бывший руководитель Teva, до этого он занимал должность руководителя отдела вычислительной биологии в Compugen и научных операций в CytoReason. По его словам, поддержка четырех фармацевтических гигантов и технологических компаний дает AION Labs «сильные позиции для трансформации процесса терапевтических открытий и разработок».

Николай Соколов

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