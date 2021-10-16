Минздрав и Минюст согласовали законопроект о дистанционной торговле рецептурными препаратами

Минздрав России все же согласовал законопроект Минэкономразвития о дистанционной торговле рецептурными препаратами, сообщили в Минэкономразвития. Ведомство настояло на расширении списка запрещенных к доставке курьерами препаратов. Минздрав России все же согласовал законопроект Минэкономразвития о дистанционной торговле рецептурными препаратами, сообщили в Минэкономразвития. Ведомство настояло на расширении списка запрещенных к доставке курьерами препаратов.

Изначально предполагалось, что будет запрещено доставлять наркотические, психотропные препараты и спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Теперь по инициативе Минздрава этот список пополнился сильнодействующими препаратами с содержанием малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, иммунобиологическими и радиофармацевтическими препаратами.

Законопроект согласован также Минюстом, уточнили в Минэкономразвития.

Также в обновленный вариант законопроекта добавлено положение о создании единого реестра назначений лекарств, который будет вестись с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Реестр нужен для ведения централизованного электронного учета назначенных препаратов, включая регистрацию и хранение рецептов на них, уточнили в министерстве.

Законопроект должен быть внесен в Правительство РФ в ближайшее время. Если он будет принят, ритейлеры разработают программу экспериментального правового режима (ЭПР), по которому и будет изначально разрешена онлайн-продажа лекарств.

Минэкономразвития в июне 2021 года опубликовало проект поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств», дополняющих закон возможностью введения ЭПР для дистанционной торговли рецептурными препаратами. С таким предложением в министерство обращался Ozon. Планировалось, что пилотный проект будет запущен в Белгородской области.

В июле 2021 года стало известно, что Минздрав этот законопроект не согласовал. В ведомстве отметили, что в предложенной версии документа не прописан механизм взаимодействия участников эксперимента и не оговорена необходимость внесения в систему маркировки товаров рецептурных лекарств, продаваемых через интернет.

Параллельно в июле 2021 года с инициативой по проведению эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами в Москве обратились в Правительство РФ мэр столицы Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф. Эксперимент должен начаться 1 января 2022 года и продлиться год.

Онлайн-продажа и доставка безрецептурных лекарств разрешены с мая 2020 года. Исключения – наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты.