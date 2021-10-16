Генеральный директор IRIS Галина Орлова рассказала о роли женщин в развитии фармотрасли

III Евразийский женский форум состоялся в Санкт-Петербурге 13–15 октября. Организаторами форума выступили Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ.

«Женщины: глобальная миссия в новой реальности», так сформулировали организаторы основную тему форума.

В современном мире этот вопрос приобретает особую актуальность, основными задачами становятся укрепление международного сотрудничества в целях усиления роли женщин для достижения целей устойчивого развития, формирование женской повестки, а также новых подходов к решению глобальных вопросов в условиях новой реальности, отметили организаторы форума.

Пленарное заседание в рамках III Евразийского женского форума открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, стратегические и тематические сессии, посвященные роли женщин в формировании новой повестки мира и здорового общества.

Генеральный директор партнерства аптечных сетей IRIS Галина Орлова приняла участие в тематической сессии форума «Женщины в фармацевтике: вместе за здоровый мир».

Участники сессии обсудили роль женщин в развитии фармацевтической отрасли. Как отметили эксперты, пандемия продемонстрировала необходимость сотрудничества в сфере фармацевтики, науки и бесперебойной работы аптечных организаций.

«В период пандемии аптеки были основным звеном, поддерживающим и обеспечивающим население всеми необходимыми средствами защиты и лечения, а также предоставляющим сервис по обслуживанию пациентов в помощь врачам, — подчеркнула Галина Орлова. — Сотрудники аптек приложили максимум усилий для оказания психологической поддержки в период нарастающей тревоги».

В качестве эффективного метода повышения качества обслуживания населения она предложила создание объединения или партнерства женщин на уровне страны при необходимой поддержке со стороны государства.

По мнению Галины Орловой, это обеспечит равенство возможностей и доступа к этим возможностям вне зависимости от гендерной принадлежности и позволит сместить фокус с конкуренции на интеграцию и объединение.

По словам генерального директора IRIS, создание партнерств и объединений стимулирует их участников гибко меняться и подстраиваться под нужды населения.

Объединяющая сила партнерств на фармацевтическом рынке может быть примером для других отраслей и рынков на территории РФ, заключила Галина Орлова.

Евразийский женский форум, проводимый с 2015 года на регулярной основе, стал крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин – лидеров со всех континентов планеты, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.

Материал партнера: IRIS

Фото: IRIS

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