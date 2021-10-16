Участники фармрынка винят в подорожании лекарств друг друга и инфляцию

Цены на ряд востребованных препаратов, не входящих в перечень жизненно важных, выросли в январе—июне в среднем на 25%. Однако производители утверждают, что повышали цены только на размер инфляции, а высокие цены в рознице объясняют спекулятивной реакцией рынка. Фармретейлеры в свою очередь указывают на дистрибьюторов, увеличивших свою наценку.

В первом полугодии стоимость 25 самых востребованных у россиян препаратов, не входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли в среднем на 25%, а объем продаж достиг 7,6 млрд руб., посчитали аналитики RNC Pharma по запросу газеты «Коммерсантъ».

Так, существенно подорожали лекарства для профилактики ОРВИ. По подсчетам RNC Pharma, производимый «Гротексом» трекрезан вырос в цене на 41%, до 533 руб. за упаковку из десяти таблеток, а упаковка из 20 таблеток — на 25%, до 914 руб. Нобазит от «Авексимы» стал дороже на 22% (616 руб. за упаковку). Выросли цены и на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя: курантил от Berlin-Chemie — на 39%, до 1,2 тыс. руб. за упаковку из 40 таблеток по 75 мг, а гепатромбин Г в форме мази и суппозиториев от Stada — на 34%, до 329 руб. и 343 руб. соответственно. Подорожал и популярный у россиян витаминно-минеральный комплекс «Магне В6» от Sanofi — на 27%, до 692 руб. за упаковку в десять флаконов.

В «Гротексе» признают, что повышали цены на трекрезан, но не больше, чем на размер инфляции. Увеличение конечных отпускных цен в компании объясняют «спекулятивной реакцией рынка», в том числе дистрибьюторами и фармретейлерами.

Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин объясняет рост стоимости в рознице препаратов, надбавка на которые не регулируется, желанием игроков рынка компенсировать издержки, вызванные фиксированными ценами на ЖНВЛП.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, причиной подорожания могло стать увеличение оптовых цен дистрибьюторами. Источник издания на фармрынке говорит: «В отличие от производителей, заключающих контракты на год с фиксированной ценой, дистрибьюторы могут менять ценники от поставки к поставке».

В то время как фармретейлеры увеличивают цены в аптеках, в онлайне они, напротив, предлагают лекарства дешевле.

Так, на «Яндекс.Маркете» ряд фармретейлеров предлагают даже входящие в ЖНВЛП препараты дешевле в среднем на 15%, чем конкуренты. Аптеки и маркетплейсы ведут борьбу за онлайн-сегмент, где стремятся показать самую низкую цену, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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