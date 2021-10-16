Bayer и CureVac прекращают сотрудничество по производству вакцин от COVID-19

Компания Bayer прекратила сотрудничество с немецким производителем вакцин CureVac. Bayer должна была произвести 160 млн доз вакцины от COVID-19, от разработки которой CureVac в итоге отказалась.

Немецкая Bayer разрывает партнерство по производству вакцин с компанией CureVac, сообщает Reuters. Производитель планировал создать 160 млн доз препарата на своих фабриках.

«Совместно с CureVac мы решили по взаимному согласию не продолжать сотрудничество», — заявил немецкой газете Rheinische Post представитель Bayer.

В январе Bayer заключила соглашение о сотрудничестве с CureVac для поддержки дальнейшей разработки и помощи с поставками вакцины против COVID-19 от СureVac — CVnCoV. Оно предполагало поддержку в исследованиях, разработке, нормативно-правовом регулировании, управлении цепочками поставок и маркетинговых операциях.

Новость появилась после того, как ранее на этой неделе CureVac заявила, что откажется от разработки своей собственной вакцины первого поколения CVnCoV от COVID-19 и вместо этого сосредоточится на сотрудничестве с GSK для разработки улучшенной вакцины.

В компании считают, что зарегистрировать вакцину могли уже во II квартале следующего года, а к тому времени истечет договор на поставку препарата в Европейский союз. В прошлом месяце немецкий производитель отменил контракты на производство CVnCoV с двумя потенциальными партнерами.

К тому же этим летом испытания III фазы показали низкую эффективность вакцины CureVac. В июне «ФВ» сообщал, что разработка компании защищала пациентов от заражения в 47% случаев. Тогда CureVac заявила, что в таких результатах «виноваты» новые штаммы коронавируса.

Немногим позже CureVac представила результаты окончательного анализа испытаний вакцины, однако эффективность препарата оказалась всего на 1% лучше, чем по результатам первоначальной оценки. Особенную проблему составили пациенты в возрасте старше 60 лет, без них эффективность вакцины возрастала на 55%.

Николай Соколов

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