«Нанолек» получила разрешение на производство вакцины «КовиВак»

Минздрав добавил производственную площадку компании «Нанолек» в Кировской области в список производителей вакцины «КовиВак». Изменения внесены в регистрационное досье препарата.

Производство вакцины «КовиВак» расширилось за счет новой производственной площадки фармкомпании «Нанолек». Дополнительные сведения в регистрационное досье препарата внесены ведомостью изменений № 2 от 11 октября.

На территории биомедицинского комплекса фармкомпании, расположенного в Кировской области, будет осуществляться фасовка препарата в первичную и вторичную упаковки, следует из ведомости.

«ФВ» сообщал о готовности завода к промышленному запуску вакцины против коронавирусной инфекции. В сентябре президент «Нанолека» Владимир Христенко выразил ожидания, что изменения в регистрационные документы будут внесены к концу осени.

В компании также пояснили, что задержки с запуском производства вакцины «КовиВак» были связаны с необходимостью закупки дополнительного оборудования и со сложностями при трансфере технологий. В пресс-службе «Нанолека» сообщали, что из-за сложностей трансфера выпуск пока не начался, объем выпуска вакцин на этот год не определен. Удовлетворить весь спрос компания рассчитывает в следующем году.

Тем временем разработчик вакцины Центр Чумакова приступил к исследованиям безопасности своего препарата у пожилых людей.

Таисия Кубрина

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