Фарма выбрала лучших менеджеров отрасли

В конце сентября в Москве состоялась конференция D Conf 2021. Проект вызвал очень большой интерес среди представителей фармацевтической отрасли. В рамках одного бизнес-дня состоялось сразу 2 важных события: кейс-конференция, где лидеры фармрынка делились своими результативными кейсами с коллегами, и награждение победителей Pharma Leadership Awards® — ежегодной премии за заслуги в фармацевтическом менеджменте. На конференция были представлены 22 проекта: об успешном лонче препаратов, об agile в управлении проектами, о продвижении БАД, о цифровизации СМИ, о собственных и внешних площадках для коммуникации с врачами и работниками аптек и другие. Digital manager Alfasigma Стефан Лукьянов рассказал о своих впечатлениях: «Я считаю D Conf одной из самых открытых конференций с точки зрения предоставляемой информации. Интересные дискуссии и смелые предложения стали неотъемлемой составляющей этого мероприятия. Именно на основе этого диджитализация фармы получает важные толчки к развитию. И еще. На D Conf нет конкурентов, там есть единомышленники и коллеги — это было особенно приятно». Менеджер по группе препаратов Sanofi Genzyme Евгения Демина поделилась мыслями о выступлении на D Conf 2022: «Мир цифровых технологий развивается стремительно, за год многое может произойти, и в следующем году мы постараемся найти актуальную тему, отталкиваясь от контекста. На сегодняшний день большой интерес вызывает вопрос по оценке эффективности цифровых компаний в фармацевтическом маркетинге, и мы работаем над тем, чтобы внести свой вклад для поиска оптимальных решений. Возможно, это станет поводом для обсуждения в следующем году. Одно можно сказать точно: будет интересно!» В рамках вечерней части мероприятия состоялось вручение II ежегодной премии за достижения в фармацевтическом менеджменте — Pharma Leadership Awards®. Из 550 номинантов фарма выбрала лучших менеджеров в 22 номинациях. Head of marketing Merck Ирина Мохова: «Идея проведения такого конкурса мне очень импонирует, он выступает объединяющим ресурсом для работников фарминдустрии, и это здорово. Конкурс позволяет лучше узнать коллег, вложить свой голос для выделения наиболее достойных в каждой из областей». Директор по продажам и маркетингу бизнес-подразделения Pfizer «Инновационные препараты общей терапии» в России Мария Ананьева стала одним из лауреатов премии: «Для меня очень важны признание и поддержка моих коллег, поскольку это говорит о том, что мы делаем все правильно. Как победителю мне кажется, что подобные премии очень важны. Они мотивируют на новые достижения». Победителями премии стали: BU HEAD: Мария Ананьева (Pfizer), Денис Москвин (Sandoz), Ирина Романова (Sanofi), Елена Соловьева (Bayer). MARKETING HEAD: Константин Дулин (Dr. Reddy's), Людмила Ковальчук (Alfasigma), Владимир Волков (Bionorica), Артем Ковтун (Fresenius Kabi), Ирина Мохова (Merck), Оксана Павленко (Sandoz).

(Dr. Reddy’s), (Alfasigma), (Bionorica), (Fresenius Kabi), (Merck), (Sandoz). HEAD OF MEDIA: Марина Беляева (Bayer), Дарья Волохова (RB), Екатерина Хорошилова (Abbott).

(Bayer), (RB), Екатерина Хорошилова (Abbott). CLINICAL TRIALS: Аркадий Горожанин (Sandoz), Екатерина Чулкова ( Eli Lilly).

(Sandoz), ( Eli Lilly). MARKETING INNOVATION: Анастасия Колесникова (Roche), Анна Константинова (Pfizer), Наталья Сабуркина (Servier).

(Roche), (Pfizer), (Servier). DIGITAL MANAGER: Павел Кибирев (Pfizer), Владимир Ионов , Стефан Лукьянов (Alfasigma), Татьяна Филинова («Акрихин»).

(Pfizer), , (Alfasigma), («Акрихин»). MCM MANAGER: Иван Красни (Merck), Анна Сурова («Р-Фарм»), Виктор Лебедев (Stada).

(Merck), («Р-Фарм»), (Stada). GM&C-LEVEL: Ольга Глазкова (Alfasigma), Василий Игнатьев («Р-Фарм»), Адлан Судани (Ipsen), Манлио Флоренцано (Sandoz).

(Alfasigma), («Р-Фарм»), (Ipsen), (Sandoz). MEDICAL: Вячеслав Бурмистров (MSD), Ирина Кирсанова (Pfizer), Ирина Черемисина (Alfasigma).

(MSD), (Pfizer), (Alfasigma). GR&MARKET ACCESS: Илья Берг (Alfasigma), Никита Иванов (Pfizer), Юрий Мочалин (Sanofi).

(Alfasigma), (Pfizer), (Sanofi). PRODUCT MANAGER: Андрей Ахтырский (Alfasigma), Залина Калоева (Dr. Reddy’s), Александр Маркин («Сотекс»), Кристина Рула (Abbott), Наталья Самойленко (Eli Lilly), Дарья Чугунова («Отисифарм»).

(Alfasigma), (Dr. Reddy’s), («Сотекс»), (Abbott), (Eli Lilly), («Отисифарм»). HCP MARKETING: Карина Беджанова (Sandoz), Виталий Войтенко (GSK), Иван Котихин (Sanofi), Ирина Нефедова (Bayer).

(Sandoz), (GSK), (Sanofi), (Bayer). PR&COMMUNICATIONS: Александр Алексеев (Sandoz), Ксения Симонсон (Roche), Людмила Толочкова (Ipsen).

(Sandoz), (Roche), (Ipsen). MARKETING EXCELLENCE: Дмитрий Зенков (Sandoz), Вячеслав Краснов (Stada).

(Sandoz), (Stada). SALES FORCE: Илья Жатов (Alfasigma), Юлия Самохвалова (Dr. Reddy’s), Вадим Хоростовский (Pfizer).

(Alfasigma), (Dr. Reddy’s), (Pfizer). TRAINING MANAGER: Ольга Польникова («Акрихин»), Вячеслав Серебряков (Viatris), Елена Чуваткина (Dr. Reddy’s).

(«Акрихин»), (Viatris), (Dr. Reddy’s). HR: Карэн Григорьян (Sanofi), Екатерина Мандрикина (Eli Lilly), Александра Наумова (Sandoz), Ольга Никольская (Alfasigma).

(Sanofi), (Eli Lilly), (Sandoz), (Alfasigma). E-COM: Илья Кельцев (Bayer), Роман Хабурзания (Abbott).

(Bayer), (Abbott). DIGITAL AGENCY MANAGER: Евгения Луценко (PHD Media), Анастасия Суханова (Breffi).

(PHD Media), (Breffi). MARKETING AGENCY MANAGER: Наталья Артамонова (Proxima Research).

(Proxima Research). PR AGENCY MANAGER: Надежда Загурская (КРОС).

(КРОС). MEDIA AGENCY MANAGER: Анастасия Белашева (Publicis). Организатор D Conf и Pharma Leadership Awards® — российская IT-компания «Доктор на работе». В состав платформы входят площадки для профессионального общения «Доктор на работе» и «Смартфарма», а также собственные digital-продукты для продвижения фармацевтических компаний. Индустриальный партнер Pharma Leadership Awards®: Antal Russia — одна из крупнейших рекрутинговых компаний в России и СНГ, специализирующаяся на подборе менеджеров среднего и высшего управленческих звеньев в различных отраслях экономики. Консультанты Antal помогают кандидатам находить работу в таких дисциплинах, как финансы и бухгалтерия, продажи, маркетинг и PR, IT, HR, логистика, электронная коммерция, и многих других.