«Дата МАТРИКС» и Webiomed стали партнерами в сфере исследований рутинной клинической практики

Резиденты Фонда «Сколково» — компании «Дата МАТРИКС» и «К-Скай» (разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed) — подписали соглашение о сотрудничестве в сфере RWE-исследований. Стороны договорились о технологическом партнерстве и запуске совместных проектов.

RWE-исследования используются уже несколько десятилетий, но недавние достижения в области цифровой аналитики и искусственного интеллекта позволяют использовать их по-новому, подчеркнули в «Дата МАТРИКС». Они позволяют не ограничиваться результатами клинических исследований с относительно небольшим количеством пациентов, а дают также возможность получать полную картину того, как поведет себя препарат в реальных условиях на данных, насчитывающих сотни тысяч человек.

По сути, RWE — этот тот самый механизм, который позволит здравоохранению стать пациенто-ориентированным в самом прямом смысле слова: предоставлять правильное лечение нужному пациенту в нужное время, резюмировали в компании.

В этом году благодаря регуляторной «песочнице» «Дата МАТРИКС» стала единственной российской компанией, работающей в области Real World Evidence, которая имеет право официально проводить RWE-исследования на российских данных. В основном это обезличенные данные электронных медицинских карт (ЭМК), которые предоставляют медицинские учреждения по всей России.

«Дата МАТРИКС» работает с клиническими данными с 2009 года. В 2019 году компания полностью сконцентрировалась на RWE–исследованиях. И менее чем за два года провела 10 исследований для фармакологических компаний, входящих в десятку «Большой Фармы».

Платформа Webiomed анализирует данные обезличенных ЭМК, определяет факторы риска и предоставляет врачам и пациентам действенные рекомендации, а руководителям в сфере здравоохранения — управленческую аналитику, пояснили в «К-Скай». Webiomed применяется с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений как на персональном, так и на популяционном уровне.

«Система умеет анализировать неструктурированные медицинские данные и имеет собственный банк биомедицинских данных, в котором накоплено более 120 млн медицинских документов и более 3 млн цифровых двойников пациентов», — добавили в компании.

За счет объединения усилий двух технологических компаний предполагается провести глубинный анализ эффективности терапии на основании полученных данных о клинических исходах в реальной практике ведения пациентов, что позволит улучшить доступ к безопасному и эффективному лечению для населения, определить эффективность и безопасность любого нового препарата.

«В развивающейся индустрии RWE-исследований важен, во-первых, доступ к данным, а во-вторых, коллаборация технологических компаний, работающих в области медицины, для проведения более полных и качественных исследований, — считает руководитель отдела развития компании «Дата МАТРИКС» Екатерина Криницына. — Наша компания за время работы в сфере клинических исследований создала свою проприетарную партнерскую сеть, и мы рады, что компания «К-Скай» стала нашим партнером в развитии и продвижении RWE-исследований в России».

«В настоящее время актуальность и растущее значение RWE-исследований в современной медицине очевидна, — отметил директор по развитию «К-Скай» Александр Гусев. — Для качественного проведение таких исследований нужны правильные технологии, позволяющие извлекать значимую медицинскую информацию из электронных медицинских карт. Мы рады сотрудничеству с «Дата МАТРИКС», которое позволит проводить совместные исследования на данных реальной клинической практики и тем самым помогать в решении актуальных задач практического здравоохранения и развития фармкомпаний».

Материал партнера: «Дата МАТРИКС»

Фото: Дата МАТРИКС

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