Студенты Саранского политехнического техникума проходят стажировку на заводе «Биохимик»

В рамках сотрудничества ГК «Промомед» и Саранского политехнического техникума студенты проходят стажировку на заводе «Биохимик» (входит в ГК «Промомед») с возможностью последующего трудоустройства. Студенты занимаются по индивидуальному плану, совмещая учебу и работу.

Шесть стажеров в течение трех месяцев будут выполнять обязанности наладчиков автоматов и полуавтоматов под руководством специалистов «Биохимика», а в будущем они смогут приступить к работе уже в качестве сотрудников ГК «Промомед».

ГК «Промомед» динамично развивает систему подготовки молодых специалистов для работы в фармацевтической промышленности, подчеркнули в компании. Потребность в квалицированных кадрах, способных решать задачи, стоящие перед современной фарминдустрией, растет. Поэтому группа «Промомед» активно взаимодействует с профессионально-техническими училищами и высшими учебными заведениями.

«Летом этого года учащиеся СПТ прошли первую производственную практику на заводе и показали хороший уровень знаний, — отметил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. — Следующим этапом совместного проекта ГК «Промомед» и техникума стала оплачиваемая стажировка учащихся старших курсов. С развитием завода и открытием новых производственных цехов и лабораторий мы все больше нуждаемся в молодых талантливых кадрах самых разных специальностей, программы стажировок будут расширяться».

В начале года администрация Саранского политехнического техникума вышла с инициативой сотрудничества — подготовки молодых специалистов для производственной базы «Биохимик», что позволит решить одновременно проблемы дефицита узкопрофильных специалистов и трудоустройства молодежи.

Материал партнера: «Промомед»

Фото: Промомед

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