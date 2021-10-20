В России за год открыли более двух тысяч аптек

На начало сентября 2021 года в стране работало 70,2 тыс. аптек, это на 3% больше, чем в прошлом году в этот же месяц. Выручка фармрозницы за период январь-август текущего года выросла на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Прирост количества аптек произошел исключительно за счет федеральных сетей, однако выручка увеличилась как у федеральных, так и у региональных и малых локальных сетей.

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, на 1 сентября 2021 года в России было 70,2 тыс. аптек. На начало сентября 2020 года было на 3% меньше – 68 тыс. точек. С начала года прибавилось 1,4 тыс. аптек. Общая выручка аптек за восемь месяцев 2021 года выросла на 8% по сравнению с восемью месяцами 2020 года и составила 993,2 млрд руб.

Рост точек

Рост количества аптек обеспечили федеральные сети. Их число с августа прошлого года выросло на 3,6 тыс. точек. Сети других типов напротив сократились за этот период. Более всего – на 668 точек – сократились региональные сети.

Источник: AlphaRM

Федеральные – сети, представленные в 10 регионах и более Региональные – сети, с количеством точек 10 и более, представленные в 3-9 регионах Локальные – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 1-2 регионах Малые локальные – сети с количеством точек 3-9, представленные в 1-2 регионах.

Больше всего аптек за год прибавилось в Московской области (214 точки), Санкт-Петербурге (178 точки) и Краснодарском крае (173 точки). Эти три субъекта занимают более 19% в общем обороте рынка.

Республике Башкортостан лидирует по приросту точек федеральных сетей – 679 аптек. Далее идут Челябинская (244 точек) и Московская области (210 точек).

Рост выручки

За восемь месяцев 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года оборот аптек в среднем вырос на 8%. Максимальное увеличение выручки было у крупных сетей: у федеральных – 20%, у региональных – 3%. Одиночные и локальные сети оказались в минусе: -2% и -0,1% соответственно. Выручка малых локальных сетей выросла на 4%. Лидирующими регионами по приросту выручки стали Республика Тыва (+45%), Республика Калмыкия (+37%), Еврейская автономная область (+33%).

Источник: AlphaRM

Населенные пункты

Около 79% аптек находится в городе, и только 21% в сельской местности. На городские аптеки приходится почти 87% всего оборота страны. За анализируемый период количество аптек выросло и в городах (+3,5%) и в селах (+2,5%).

За восемь месяцев 2021 года выручка сельских аптек резко увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года – на 16,5%. В городских аптеках рост выручки не такой значительный – 7,2%. В лидирующем субъекте по приросту оборота фармрозницы в Республике Тыва за период январь-август 2021 года в городских аптеках выручка увеличилась на 43%, а в сельских – на 60% относительно восьми месяцев 2020 года.

Источник: AlphaRM

Средний чек

Средний чек по всей России в текущем году в первые восемь месяцев составлял 453 руб. В аптеках различных категорий разница в величине чека может быть более 600 руб. Например, в аптеках категории «А+» средний чек около 875 руб., а в категории «С-» примерно 241 руб. В исследуемый период величина среднего чека выросла во всех категориях, кроме убыточных аптек категории «С-» – здесь он стал меньше на 9,6%. Более всего чек увеличился в аптеках категории «А» (аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня) – на 6,9%.

Источник: AlphaRM

**А+ – аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе; А – аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; В – аптеки со среднерегиональной выручкой; С –аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; С- –аптеки, имеющие «сверхубыток» (размер оборота в месяц значительно ниже среднего уровня).

Лидеры по росту оборота

В ТОР100 аптечных сетей по приросту выручки в январе-августе 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года лидером стала федеральная аптечная сеть «ГК Фармия» (Воронеж), занимающая 0,19% от общего объема оборота аптечных сетей. Сеть нарастила продажи на 202%, а количество аптечных точек по сравнению с августом 2020 года выросло на 109. «Фармия» на начало сентября текущего года присутствует в 11 регионах страны, в сентябре прошлого года она была только в четырех, за год категория аптечной сети изменилась с региональной на федеральную.

По этому же пути пошла «СБЕР Еаптека», которая год назад также была региональной сетью, теперь она тоже сеть федерального масштаба, представленная в 57 регионах. Эта же сеть стала второй по приросту выручки, объем продаж сети вырос на 129%, за год «СБЕР ЕАптека» открыла 106 точек.

«Апрель» Краснодар продолжает активно открывать аптеки. На начало сентября 2021 она расширилась на 772 точки по сравнению с началом сентября 2020 года. По приросту выручки сеть на десятом месте, в общем обороте ее доля 4,57%.

В первой десятке по приросту оборота только четыре сети федерального типа, остальные –локальные сети, то есть десять и более точек.

ТОР10 аптечных сетей*** по приросту оборота январь-август 2021/январь-август 2020 Рейтинг Место в ТОР100 Наименование аптечной сети Тип сети (Ф – федеральная аптечная сеть; Л – локальная аптечная сеть ) Доля в обороте, % Прирост оборота, % Количество аптек на начало сентября Абсолютный прирост количества аптек август 2021/август 2020 1 53 ГК Фармия (Воронеж) Ф 0,19 202 168 109 2 20 СБЕР Еаптека (Москва) Ф 0,76 129 199 106 3 55 Фармация ТО (тюмень) Л 0,17 111 108 0 4 79 Фармация (Южно-Сахалинск) Л 0,11 99 53 17 5 19 Алоэ БСС (Санкт-Петербург) Ф 0,77 71 292 23 6 57 Аптеки Удмуртии (Ижевск) Л 0,17 70 136 9 7 56 Губернский Лекарь (Барнаул) Л 0,17 51 46 -1 8 71 Таблеточка (Белгород) Л 0,13 49 93 20 9 38 Ваша №1 (Москва) Л 0,30 47 63 9 10 4 Апрель (Краснодар) Ф 4,57 46 2502 772 Источник: AlphaRM

***Выборка ТОР 100 аптечных сетей по объему оборота

Вероника Догузова

pharmvestnik