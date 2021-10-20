В России за год открыли более двух тысяч аптек

На начало сентября 2021 года в стране работало 70,2 тыс. аптек, это на 3% больше, чем в прошлом году в этот же месяц. Выручка фармрозницы за период январь-август текущего года выросла на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Прирост количества аптек произошел исключительно за счет федеральных сетей, однако выручка увеличилась как у федеральных, так и у региональных и малых локальных сетей.
Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, на 1 сентября 2021 года в России было 70,2 тыс. аптек. На начало сентября 2020 года было на 3% меньше – 68 тыс. точек. С начала года прибавилось 1,4 тыс. аптек. Общая выручка аптек за восемь месяцев 2021 года выросла на 8% по сравнению с восемью месяцами 2020 года и составила 993,2 млрд руб.
Рост точек
Рост количества аптек обеспечили федеральные сети. Их число с августа прошлого года выросло на 3,6 тыс. точек. Сети других типов напротив сократились за этот период. Более всего – на 668 точек – сократились региональные сети.
Источник: AlphaRM
Федеральные – сети, представленные в 10 регионах и более
Региональные – сети, с количеством точек 10 и более, представленные в 3-9 регионах
Локальные – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 1-2 регионах
Малые локальные – сети с количеством точек 3-9, представленные в 1-2 регионах.
Больше всего аптек за год прибавилось в Московской области (214 точки), Санкт-Петербурге (178 точки) и Краснодарском крае (173 точки). Эти три субъекта занимают более 19% в общем обороте рынка.
Республике Башкортостан лидирует по приросту точек федеральных сетей – 679 аптек. Далее идут Челябинская (244 точек) и Московская области (210 точек).
Рост выручки
За восемь месяцев 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года оборот аптек в среднем вырос на 8%. Максимальное увеличение выручки было у крупных сетей: у федеральных – 20%, у региональных – 3%. Одиночные и локальные сети оказались в минусе: -2% и -0,1% соответственно. Выручка малых локальных сетей выросла на 4%. Лидирующими регионами по приросту выручки стали Республика Тыва (+45%), Республика Калмыкия (+37%), Еврейская автономная область (+33%).
Источник: AlphaRM
Населенные пункты
Около 79% аптек находится в городе, и только 21% в сельской местности. На городские аптеки приходится почти 87% всего оборота страны. За анализируемый период количество аптек выросло и в городах (+3,5%) и в селах (+2,5%).
За восемь месяцев 2021 года выручка сельских аптек резко увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года – на 16,5%. В городских аптеках рост выручки не такой значительный – 7,2%. В лидирующем субъекте по приросту оборота фармрозницы в Республике Тыва за период январь-август 2021 года в городских аптеках выручка увеличилась на 43%, а в сельских – на 60% относительно восьми месяцев 2020 года.
Источник: AlphaRM
Средний чек
Средний чек по всей России в текущем году в первые восемь месяцев составлял 453 руб. В аптеках различных категорий разница в величине чека может быть более 600 руб. Например, в аптеках категории «А+» средний чек около 875 руб., а в категории «С-» примерно 241 руб. В исследуемый период величина среднего чека выросла во всех категориях, кроме убыточных аптек категории «С-» – здесь он стал меньше на 9,6%. Более всего чек увеличился в аптеках категории «А» (аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня) – на 6,9%.
Источник: AlphaRM
**А+ – аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе; А – аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; В – аптеки со среднерегиональной выручкой; С –аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; С- –аптеки, имеющие «сверхубыток» (размер оборота в месяц значительно ниже среднего уровня).
Лидеры по росту оборота
В ТОР100 аптечных сетей по приросту выручки в январе-августе 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года лидером стала федеральная аптечная сеть «ГК Фармия» (Воронеж), занимающая 0,19% от общего объема оборота аптечных сетей. Сеть нарастила продажи на 202%, а количество аптечных точек по сравнению с августом 2020 года выросло на 109. «Фармия» на начало сентября текущего года присутствует в 11 регионах страны, в сентябре прошлого года она была только в четырех, за год категория аптечной сети изменилась с региональной на федеральную.
По этому же пути пошла «СБЕР Еаптека», которая год назад также была региональной сетью, теперь она тоже сеть федерального масштаба, представленная в 57 регионах. Эта же сеть стала второй по приросту выручки, объем продаж сети вырос на 129%, за год «СБЕР ЕАптека» открыла 106 точек.
«Апрель» Краснодар продолжает активно открывать аптеки. На начало сентября 2021 она расширилась на 772 точки по сравнению с началом сентября 2020 года. По приросту выручки сеть на десятом месте, в общем обороте ее доля 4,57%.
В первой десятке по приросту оборота только четыре сети федерального типа, остальные –локальные сети, то есть десять и более точек.
|ТОР10 аптечных сетей*** по приросту оборота январь-август 2021/январь-август 2020
|Рейтинг
|Место в ТОР100
|Наименование аптечной сети
|Тип сети (Ф – федеральная аптечная сеть; Л – локальная аптечная сеть
)
|Доля в обороте, %
|Прирост оборота, %
|Количество аптек на начало сентября
|Абсолютный прирост количества аптек август 2021/август 2020
|1
|53
|ГК Фармия (Воронеж)
|Ф
|0,19
|202
|168
|109
|2
|20
|СБЕР Еаптека (Москва)
|Ф
|0,76
|129
|199
|106
|3
|55
|Фармация ТО (тюмень)
|Л
|0,17
|111
|108
|0
|4
|79
|Фармация (Южно-Сахалинск)
|Л
|0,11
|99
|53
|17
|5
|19
|Алоэ БСС (Санкт-Петербург)
|Ф
|0,77
|71
|292
|23
|6
|57
|Аптеки Удмуртии (Ижевск)
|Л
|0,17
|70
|136
|9
|7
|56
|Губернский Лекарь (Барнаул)
|Л
|0,17
|51
|46
|-1
|8
|71
|Таблеточка (Белгород)
|Л
|0,13
|49
|93
|20
|9
|38
|Ваша №1 (Москва)
|Л
|0,30
|47
|63
|9
|10
|4
|Апрель (Краснодар)
|Ф
|4,57
|46
|2502
|772
|Источник: AlphaRM
***Выборка ТОР 100 аптечных сетей по объему оборота
Вероника Догузова
pharmvestnik