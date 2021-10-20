В Иркутске завели дело из-за срыва поставок лекарств детям с муковисцидозом

Из-за срыва поставок лекарств детям с муковисцидозом в Иркутской области завели уголовное дело по статье «халатность». Следователи провели обыски в иркутском облздраве и допросили должностных лиц, а также изъяли документы.

Следователи в Иркутске возбудили уголовное дело по ч.1. ст.293 УК РФ (халатность) из-за ненадлежащего обеспечения препаратами детей, больных муковисцидозом. Об этом сообщается на сайте регионального главка СК России. Максимальные санкции по статье – штраф до 120 тыс. руб. или арест до трех месяцев.

По данным следствия, из-за отсутствия необходимых лекарств в аптеках Иркутской области несовершеннолетние на протяжении нескольких месяцев с начала этого года получали лекарства не в полном объеме.

Во время расследования уголовного дела сотрудники СК России провели обыски в иркутском облздраве и изъяли документы, а также допросили должностных лиц и свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Григорий Дубов

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