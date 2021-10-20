«Магнит» начал сотрудничать с аптечным маркетплейсом «Ютека»

Розничная сеть «Магнит» запустила сотрудничество с аптечным маркетплейсом «Ютека». Пилотный проект охватил 15 аптек в Москве.

Отмечается, что до конца года будут подключены около 200 точек в Москве и городах Золотого Кольца. Компания впервые представила ассортимент «Магнит Аптеки» на площадке партнера.

«Для оформления заказа необходимо на сайте или в мобильном приложении маркетплейса «Ютека» найти нужные товары, добавить их в корзину и нажать кнопку «выбрать аптеку». На открывшейся карте или через список с адресами – выбрать наиболее удобную для выкупа заказа «Магнит Аптеку». После необходимо указать контактные данные и подтвердить заказ», – говорится в сообщении ретейлера.

Цены на аптечный ассортимент, представленный на маркетплейсе «Ютека», не будут отличаться от цен в офлайн-аптеках «Магнита». Планируется, что проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека».

«Мы продолжаем расширять свою экспертизу и охват в аптечном сегменте. Помимо развития собственного онлайн-магазина, мы представили аптечный ассортимент на витрине «Ютеки», чтобы увеличить число контактов с покупателями, повысить узнаваемость нашего бренда в этом сегменте рынка и получить больше информации о потребительском поведении. До конца года мы рассчитываем протестировать и другие партнерские площадки, а также расширять собственный сервис», – прокомментировал директор по электронной коммерции сети «Магнит» Андрей Лукашевич.

«Мы постоянно подключаем новые аптеки к нашему сервису, и для нас большая честь быть первой площадкой-партнером «Магнит Аптеки». Это делает «Ютеку» еще более удобным маркетплейсом для покупок любых аптечных товаров во всех регионах России, от чего в первую очередь выиграют покупатели», – рассказал генеральный директор «Ютеки» Кирилл Якобенко.

gxpnews