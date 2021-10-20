Препарат алиспоривир против ВИЧ оказался эффективен при мышечной дистрофии

Как выяснили российские биологи, противовирусный препарат алиспоривир, предназначенный для лечения гепатита С и ВИЧ, может нормализовать состояние митохондрий при миодистрофии Дюшенна (редкое генетическое заболевание). Результаты исследования были опубликованы в издании International Journal of Molecular Sciences и Biomedicines, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

«Противовирусный препарат алиспоривир может нормализовать состояние «энергетических станций» клеток – митохондрий – при миодистрофии Дюшенна. К такому выводу российские ученые пришли, проведя эксперимент на модельных мышах. Лекарство изначально применяли для лечения больных гепатитом С и ВИЧ-инфекцией, но оказалось, что оно также способно улучшать обмен кальция в митохондриях, это может также благотворно влиять на состояние больных, страдающих мышечными патологиями», – гласит сообщение.

Авторы работы отмечают, что сейчас самый распространенный вариант терапии этой патологии – применение глюкокортикоидов, в частности, преднизона и дефлазакорта. Они помогают подавить воспалительные процессы в мышцах. Однако такую терапию зачастую сопровождают значительные побочные эффекты. Есть и препараты, действительно улучшающие состояние больных, но незарегистрированные в РФ и очень дорогие: годовой курс лечения обойдется в 53 миллиона рублей.

Биологи из Марийского государственного университета (Йошкар-Ола) и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) оценили альтернативный вариант терапии, опробовав ее на десяти мышах со «сломанным» геном белка дистрофина. Для этого был применен препарат алиспоривир, обладающий противовирусным эффектом в отношении ВИЧ и гепатита С, воздействующий на митохондрии мышечных клеток.

На протяжении месяца авторы экспериментировали на четырех группах мышей: животные с миодистрофией без лечения и на ежедневных инъекциях препарата, здоровые без терапии и с терапией. За счет введения препарата больным грызунам в полтора-два раза снизилась интенсивность воспалительного процесса. Воспаление возникает в связи с тем, что при миодистрофии Дюшенна мышцы не только слабеют, но и гибнут. Это заставляет реагировать иммунную систему. Ученые предположили, что снижение воспаления говорит о замедлении разрушения мышц.

gxpnews