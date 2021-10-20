Венесуэла запустит производство инсулина по технологии российской компании «Герофарм»

Завод «Герофарм-Био» в Московской области посетили министр народной власти по промышленности и национальному производству Венесуэлы Хорхе Аppeaca и заместитель министра ресурсов, технологий и регулирования Минздрава Венесуэлы Херардо Брисеньо. Они встретились с руководителями российской компании «Герофарм».

«В завершение рабочего визита в Москву мы посетили биотехнологический завод «Герофарм» Здесь производится самый качественный инсулин, который мы импортируем в страну. Основываясь на их инвестициях, знаниях и возможностях, мы собираемся установить инсулиновый завод в Венесуэле», – написал Хорхе Аppeaca в своем аккаунте в Twitter.

По словам руководителя отдела международного развития ООО «Герофарм» Ирины Емченко, такой тип производства будет гарантией независимости Венесуэлы от западных производителей, покинувших рынок и лишивших пациентов лекарства, которое для них жизненно важно.

Представители «Герофарма» подтвердили, что смогут передать технологию производства и помочь приобрести необходимое оборудование, а также обучить персонал.

Правительство Венесуэлы и российская компания «Герофарм» в марте 2021 года заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предполагает локализацию производства инсулина на территории Боливарианской Республики.

gxpnews