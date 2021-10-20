С начала года экспорт вакцин из России превысил 700 млн долларов

Россия увеличивает поставки вакцин за рубеж. Летом партнеры закупили отечественной продукции больше, чем за первые пять месяцев года. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т на сумму 123,8 млн долл., свидетельствует таможенная статистика. Резкий рост экспорта связан, скорее всего, с поставками вакцин от коронавируса.

В июне—августе 2021 года Россия продала зарубежным партнерам вакцин в стоимостном и натуральном выражении больше, чем за предыдущие пять месяцев. По классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») этим летом были отправлены на экспорт 203,6 т вакцин стоимостью около 410 млн долл., пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. В январе—мае это были лишь 159 т на 303,6 млн долл.

Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении 100 млн долл. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т (на сумму 123,8 млн долл.). Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью 713,7 млн долл.

Хотя ФТС не уточняет, как распределяются объемы экспорта по типам вакцин, ТН ВЭД 3002200009 — это основной код для этих веществ.

В 2020 году под этим кодом, по информации аналитической компании RNC Pharma, шли поставки 99% медицинских препаратов этой категории. Она включает в числе прочих вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А. Исключение — вакцины от гепатита B и краснухи, их экспорт идет по отдельным статьям.

Экспорт вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции также идет под кодом ТН ВЭД 3002200009, уточняли ранее в Минпромторге. Там подчеркивали, что резкий рост экспорта в этом году (в 2020-м это были лишь 9,5 млн долл.) связан как раз с поставками вакцин от коронавируса.

В пятерку стран, в которые поставляются российские вакцины, входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На них приходится более 60% всех поставок в денежном выражении, следует из таможенной статистики. В 2020 году продажи вакцин в эти страны были крайне малы: наиболее заметными были поставки в Казахстан (на 4,5 млн долл.), Аргентину (почти 3 млн долл.) и Белоруссию (1,1 млн долл.).

Все страны, нарастившие в 2021 году закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку «Спутника V», который сегодня одобрен уже в 70 странах.

Между тем, Евросоюз экспортировал в разные страны за 10 месяцев текущего года свыше 1 млрд доз вакцины от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, «произведенные в ЕС вакцины были отправлены в более чем 150 стран на всех континентах — от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от Южной Африки до Бразилии».

pharmvestnik