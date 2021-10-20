Вакцина Valneva превзошла препарат AstraZeneca в III фазе испытаний

Valneva представила данные III фазы испытаний вакцины против COVID-19, в ходе которых она сравнивалась с вакциной AstraZeneca. В итоге препарат показал более высокие результаты, чем разработка шведско-британской компании.

Компания Valneva сообщила о положительных результатах III фазы испытаний инактивированной адъювантной кандидатной вакцины от COVID-19 под названием VLA2001. В ходе исследования препарат сравнивался с вакциной AstraZeneca.

Препарат достиг всех первичных контрольных точек, а у пациентов фиксировались более высокие, чем у вакцины AstraZeneca, титры нейтрализующих антител. Также вакцина показала не меньшую, чем у AstraZeneca, эффективность с точки зрения частоты сероконверсии.

Профиль переносимости VLA2001 был значительно более благоприятным по сравнению с препаратом AstraZeneca. Участники в возрасте 30 лет и старше сообщили о значительно меньшем количестве нежелательных явлений в течение семи дней после инъекции Valneva в сравнении с AstraZeneca.

В исследовании III фазы Cov-Compare приняли участие в общей сложности более чем 4 тыс. участников в возрасте 18 лет и старше в 26 исследовательских центрах Великобритании.

«Эти результаты подтверждают преимущества вакцин на основе инактивированного цельного вируса, — заявил исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах. — Мы стремимся как можно быстрее передать нашу <…> кандидатную вакцину на лицензирование и по-прежнему считаем, что сможем внести важный вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19».

В Valneva добавляют, что готовятся к испытаниям вакцины на детях в возрасте от 5 до 12 лет и к испытанию по оценке эффективности VLA2001 для людей, нуждающихся в бустерной прививке против COVID-19.

После того как Великобритания в прошлом месяце заявила о расторжении контракта на поставку около 100 млн доз вакцины Valneva, акции компании упали. Опасения инвесторов также касались того, что компания может получить разрешение на вакцину в отдаленной перспективе.

Тем не менее Valneva расширяет испытания своей вакцины от COVID-19 и продолжает переговоры с Европейской комиссией о потенциальном контракте на поставки.

Николай Соколов

pharmvestnik