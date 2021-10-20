Минэкономразвития представило проект ЭПР «Дата МАТРИКС» на «Цифроайтимед»

Международный конгресс «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении. Sechenov Digital Health Summit» состоялся 12 октября на площадке конгресс-центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

«Цифроайтимед» стал одним из самых значимых событий года и собрал большинство значимых игроков рынка цифровизации здравоохранения для обсуждения острых вопросов отрасли.

Конгресс состоялся при поддержке Минздрава, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и многих других государственных ведомств.

Директор по стратегии и развитию «Дата МАТРИКС» Алексей Лолейт выступил на сессии «Цифровые песочницы» с докладом, посвященном проекту ЭПР (экспериментального правового режима) в области RWE-исследований.

Модерировал сессию заместитель директора Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Алексей Минаев.

На сессии свои проекты ЭПР представили также «Медси», «СберЗдоровье», Оzon и сеть медицинских клиник «Доктор рядом».

В своем выступлении Алексей Лолейт отметил основные особенности проекта ЭПР в области RWE-исследований, который представила «Дата МАТРИКС».

Благодаря экспериментальному правовому режиму компания «Дата МАТРИКС» становится единственной в России компанией, которая может официально собирать данные обезличенных карт со всех медицинских учреждений России, сообщил он.

На основе данных обезличенных медицинских карт компания может проводить RWE-исследования, которые способствуют выводу на рынок новых лекарств и научно-практической деятельности здравоохранения.

Алексей Лолейт также рассказал о том, как можно использовать базу данных обезличенных медицинских карт для врачей.

В августе в «Сколково» «Дата МАТРИКС» представила инновационный инструмент предиктивного анализа данных рутинной клинической практики. В режиме реального времени система обрабатывает информацию о пациентах с заданными параметрами и выводит в графики и таблицы excel прогнозы по выживаемости с наилучшим вариантом лечения для данной когорты.

Еще одна инициатива компании, представленная экспертом, — создание Национального банка биомедицинских данных, к которому будут иметь свободный доступ российские представители науки и IT-разработчики в медицине.

«RWE-исследования — передовое направление в области мировой фармацевтики. Сегодня многие исследователи и представители медицинского рынка связывают будущее фармакологии именно с развитием RWE, — сказал Алексей Минаев. — Однако законодательство часто не успевает за новыми продуктами цифровой революции. Благодаря экспериментальному правовому режиму «Дата МАТРИКС» стала первой компанией в России, работающей в области RWE, которая вошла в «регуляторную песочницу». В рамках ЭПР «Дата МАТРИКС» сможет обрабатывать обезличенные персональные данные, в том числе обезличенные персональные данные о состоянии здоровья».

Материал партнера: «Дата МАТРИКС»

Фото: «Дата МАТРИКС»

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