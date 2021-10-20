«Биокад» готов рассмотреть возможность производить «Спутник V» в назальной форме

Биотехнологическая компания «Биокад» готова к рассмотрению возможности производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в назальной форме, если поступит соответствующий запрос от Центра имени Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексея Торгова.

«Мы готовы рассмотреть такую возможность при поступлении запроса от центра Гамалеи о возможности включения ЗАО «Биокад» в качестве контрактной производственной площадки», – сказал Торгов, отвечая на вопрос о возможности выпуска «Спутника V» в назальной форме.

Министерство здравоохранения Российской Федерации ранее разрешило испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал Центр Гамалеи.

В сентябре 2020 года компания «Биокад» подписала соглашение с Центром имени Гамалеи о промышленном выпуске вакцины от COVID-19 «Спутник V». По словам гендиректора компании Дмитрия Морозова, предприятие смогло оперативно запустить дополнительные линии по производству вакцин, объем инвестиций составил около 500 миллионов рублей. Весной 2021 года «Биокад» вышла на ежемесячный объем производства «Спутника V» в два миллиона доз, а летом планировала увеличить этот показатель до пяти-шести миллионов доз в месяц. В сентябре этого года по заказу Минздрава компания начала производить вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

gxpnews