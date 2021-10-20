ГК «Промомед» направила вторую крупную партию препарата фавипиравир в Республику Мордовия

ГК «Промомед» в рамках помощи в борьбе с пандемией обеспечит пациентов Мордовии препаратом фавипиравир, входящим в рекомендации для лечения COVID-19 любой степени тяжести.

Группа компаний «Промомед» выделила в качестве безвозмездной помощи, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Мордовии, 8 тыс. упаковок лекарственного препарата фавипиравир собственного производства. Данный объем медикаментов рассчитан на полный курс лечения для 4 тысяч человек. Лекарство будет бесплатно выдаваться в лечебных учреждениях республики пациентам после обязательных консультаций с лечащими врачами, сообщили в компании.

«Мордовия для нас родной регион, мы не можем спокойно наблюдать за ростом числа заболевших, — прокомментировал ситуацию генеральный директор ГК «Промомед» Максим Смагин. — Мы безвозмездно передаем уже вторую партию противовирусного препарата фавипиравир».

4 октября группа компаний «Промомед» уже передала 8 тыс. упаковок фавипиравира, которые распределили для лечения людей старше 60 лет, о чем ранее сообщалось на заседании опер-штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Фавипиравир рекомендован Минздравом РФ для лечения COVID-19 любой степени тяжести. Действие препарата было изучено в ходе клинических исследований, которые начались в июне 2020 года и проходили в пяти медучреждениях России под руководством действительных членов Российской академии наук.

Материал партнера: «Промомед»

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