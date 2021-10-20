ГК «Протек» стала первой из фармацевтических компаний в рейтинге «Эксперт-400»

ГК «Протек» заняла 54-е место в рейтинге крупнейших компаний России «Эксперт-400». По итогам 2020 года компания усилила свои позиции на пять пунктов в сравнении с предыдущим годом (59-е место).

Группа стала первой из фармацевтических компаний в рейтинге «Эксперт-400».

«Консолидированная выручка ГК «Протек» за 2020 год превысила 293 млрд рублей, рост по отношению к 2019 году составил +11%. — сообщил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. — Максимальный прогресс по этому показателю продемонстрировал производственный сегмент группы (+28%). Однако основная часть выручки группы принадлежит сегменту дистрибуции — его рост составил +6% по отношению к 2019 году».

По его словам, не только пандемия стала источником роста оборота сегментов ГК «Протек». Так, производственный сегмент группы и в предыдущие годы демонстрировал хорошие темпы, развивая как собственное научно-исследовательское направление, так и контрактное производство, экспорт.

«Бизнес-стратегия аптечной сети «Ригла» ориентирована в первую очередь на органическое развитие в регионах, где компания не представлена или имеет небольшую долю рынка, а также рост доли e-commerce, — добавил он. — Сегмент дистрибуции на финишную прямую 2020 года вышел со средними, я бы сказал, обычными для него темпами роста выручки за предыдущие годы».

Материал партнера: «Протек»

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