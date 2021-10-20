Защита Шпигеля попросила освободить бизнесмена под залог в 2 млн руб.

Защитники бизнесмена Бориса Шпигеля попросили суд освободить его под залог в 2 млн руб. из-за ухудшения здоровья. Врачи СИЗО просили перевести Шпигеля в больницу для проведения операции, но получили отказ от московского Депздрава.

Адвокаты основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля попросили Басманный суд Москвы заменить их подзащитному меру пресечения под залог в 2 млн руб. из-за необходимости операции, паллиативной помощи и прогрессирующих неизлечимых заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ходатайство защитников бизнесмена Антона Любимова и Виктории Бурковской.

По словам последней, врачи ФСИН обращались в Депздрав Москвы для рассмотрения вопроса о проведении Шпигелю операции на сердце в одной из столичных больниц. Однако в департаменте ответили, что не имеют необходимых подведомственных учреждений для проведения вмешательства, отметила Бурковская.

В начале октября стало известно, что из-за резкого ухудшения здоровья Шпигеля направят в больницу на повторное медосвидетельствование. Источник «ФВ» сообщал, что в конце сентября состояние здоровья Шпигеля стало критическим, из-за чего его вывозили в реанимацию.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) говорили о необходимости проведения Шпигелю операции на сердце еще в начале сентября. Из-за отсутствия возможности проведения вмешательства в СИЗО в ОНК заявляли о необходимости перевода бизнесмена в больницу. При этом в августе медкомиссия не установила каких-либо тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию Шпигеля в изоляторе.

Шпигель и еще несколько человек являются фигурантами уголовного дела о даче многомиллионных взяток экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву. Бизнесмена задержали в Москве в марте, сам он отрицает свою вину и связывает преследование с переделом фармрынка. Согласно решению Басманного суда, Шпигель должен находиться под стражей до 20 ноября.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Григорий Дубов

pharmvestnik