Минздрав утвердил порядок мониторинга оборота противотуберкулезных и антивирусных лекарств

Федеральный центр организации лекобеспечения будет проводить мониторинг движения и учета антивирусных, антибактериальных и противотуберкулезных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, а также согласовывать их перераспределение между регионами.

Минюст России 18 октября зарегистрировал приказы Минздрава России № 912н и № 913н, которыми утвержден порядок мониторинга движения лекарств из перечня ЖНВЛП, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также мониторинга и учета антибактериальных и противотуберкулезных лекарств, предназначенных для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

Мониторинг будет проводиться в отношении препаратов, закупленных Минздравом или Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. По результатам мониторинга Центр согласовывает перераспределение лекарств между регионами.

Приказами утверждены форма для предоставления сведений ‎о лекарствах, а также формы заявок ‎об их перераспределении.

Решение о согласовании заявки либо ее отклонении Центр должен принять в течение трех рабочих дней со дня размещения ‎заявки на информационном ресурсе.

Елена Сидорова

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