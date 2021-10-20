Станислав Смирнов: «Косметика и фарма ближе, чем может показаться на первый взгляд»

Об особенностях хранения парафармацевтической и косметической продукции рассказал руководитель отдела качества NC Logistic Станислав Смирнов.

«Во всем мире законодательно закреплен главный принцип: косметика и парафарма должны оставаться безопасными и пригодными для использования в течение всего срока годности. Если срок годности — это зона ответственности производителя, он никак законодательно не регламентируется, то условия хранения прописываются в правилах, действующих на территории государств, в которых производится либо реализуется продукция.

В России действует Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011, который устанавливает стандартные условия хранения косметики: для жидких средств — от 5 до 25°С, для твердого туалетного мыла — не ниже –5°С, для остальной продукции — от 0 до 25°С. Практически для всей продукции оговаривается отсутствие прямого воздействия солнечного света. Стандарты на косметическую продукцию запрещают хранить косметику вблизи отопительных приборов. Кроме того, производитель имеет право устанавливать для своей продукции иные, собственные условия хранения. Так, например, на упаковке можно встретить фразы: «хранить при температуре от 8 до 25°С» или «от 0 до 35°С».

Хранение косметической продукции значительно больше относится к фарме, чем может показаться на первый взгляд.

Несмотря на то что управление данными отраслями производится с помощью разных нормативных документов, в обоих случаях ключевой задачей является забота о конечном потребителе. Продукт, хранящийся в ненадлежащих условиях, способен причинить вред здоровью. В случае с косметикой и парафармой мы сталкиваемся в меньшей степени с вредом здоровью потребителя, но в то же время речь идет о качестве продукта и о его свойствах. К тому же нарушение температурного режима, пересорт, бой или замятие продукта — все это знакомо и фарме в том числе.

Проводя аналогию между хранением фармы, я предлагаю рассматривать базовые требования к фарм-складу и адаптировать часть рабочих практик в косметическую отрасль.

Контроль условий хранения

Термокартирование — базовое требование, необходимое любому товару, чувствительному к температуре/влажности при хранении. Косметика не исключение. Допустим, компания использует обычный склад, где размещен один датчик по центру склада. Формально склад выполняет требования, он может подтвердить соблюдение условий хранения. Но если говорить о качестве товара, важна не формальная составляющая. Полноценное картирование даст исчерпывающую информация по каждой точке склада. Перепады температуры в рамках одного помещения площадью 10 000 м2 могут достигать 6-7°C, в том числе при постоянном контроле и мониторинге. Необходимо найти холодные/горячие точки, разместить точки непрерывного мониторинга. Это даст уверенность в соблюдении режима хранения.

Зонирование

Наиболее распространенным решением для оптимизации пространства является зонирование. Процедура весьма проста и не затратна, но очень эффективна. Четко выделенные зоны намного лучше, чем условные зоны, «на словах». Закрепление зон приемки и отгрузки, а также потоков движения мусора и отходов решит проблему пересорта и загрязнения.

Дезинфекция и пест-контроль

СанПиН 3.3686-21 регламентирует требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности. Все необходимые виды работ должна выполнять исключительно компания, имеющая лицензию на данные услуги. При выборе подрядчика необходимо детально рассмотреть портфель продукции, которая храниться по соседству с вашей. Важно избежать нападок грызунов, если это продукты питания, или иных более серьезных последствий в случае с легковоспламеняющейся химией.

В фарме многие решения, которые опрометчиво кажутся излишними или неоправданно дорогими, на самом деле не требуют значительных капитальных вложений ни со стороны заказчика, ни со стороны исполнителя. Напротив, все они способствуют значительному снижению рисков или их предотвращению.

Надлежащие практики и система качества в фармацевтической отрасли давно доказали свою эффективность во всем мире. Поэтому в случае с парафармой и косметикой лучшее — друг хорошего».

Материал партнера: NC Logistic

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