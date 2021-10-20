Сеть Walgreens приобрела контрольный пакет VillageMD

Walgreens стала мажоритарным владельцем VillageMD. При этом последняя сохранит прежнее руководство и совет директоров. Аптечная сеть планирует создать на базе своих аптек пункты первой медицинской помощи.

Крупнейшая аптечная сеть США Walgreens Boots Alliance заявила о приобретении контрольного пакета компании VillageMD, которая специализируется в области оказания первой медицинской помощи. Сделка завершится к концу этого года после получения одобрения от регулирующих органов.

Walgreens инвестирует в VillageMD 5,2 млрд долл., увеличив свою долю в компании с 30 до 63%. При этом VillageMD останется независимой организацией, сохранив прежнее руководство и совет директоров.

Сеть намерена трансформировать аптеки в медицинские учреждения, в которых работают не только фармацевты, отпускающие рецептурные препараты, но и врачи, выписывающие рецепты на лекарства и предоставляющие различные виды медицинских услуг. Walgreens и VillageMD уже открыли 52 клиники. К концу этого года в стране появятся еще 33 подобных медицинских пункта.

К 2025 году Walgreens планирует открыть более 600 клиник по оказанию первой медицинской помощи, а к 2027 – более тысячи. Половина из них будет располагаться в районах, не имеющих доступ к медицинским услугам. При этом площадь большинства таких медицинских пунктов будет в четыре раза меньше площади среднестатистических аптек.

Walgreens таким образом наступает на пятки своих конкурентов, аптечных сетей CVS Health и Walmart. CVS уже преобразовала многие свои аптеки в клиники MinuteClinic, где пациенты получают вакцины и первую медицинскую помощь. Также компания создала на базе аптек HealthHub пункты, предоставляющие более широкий спектр медицинских услуг, таких как проведение теста на выявление синдрома обструктивного апноэ сна и оказание помощи диабетикам. Walmart тоже успела открыть свои клиники по оказанию первой медицинской помощи, но пока их можно увидеть только в штатах Джорджия, Флорида и Чикаго, пишет CNBC.

Владимир Заболотских

pharmvestnik