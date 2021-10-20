Компания экс-министра энергетики РФ Сергея Шматко вышла из капитала «Фармэко»

ООО «Артпол Холдинг», которым владеет Сергей Шматко, 18 октября уступило свои 24% в ООО «Фармэко» компании «СТ-Мединвест» Владимира Бабия, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Теперь Бабию принадлежит 75% «Фармэко», еще 25% остались у Жанны Сергиенко. ООО «Артпол Холдинг», которым владеет Сергей Шматко, 18 октября уступило свои 24% в ООО «Фармэко» компании «СТ-Мединвест» Владимира Бабия, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Теперь Бабию принадлежит 75% «Фармэко», еще 25% остались у Жанны Сергиенко.

ООО «СТ-Мединвест» зарегистрировано в июне 2021 года и на 100% принадлежит Владимиру Бабию. Руководит компанией Василий Владимирович Бабий.

Шматко вошел в капитал «Фармэко» через «Артпол Холдинг» в 2016 году. Бизнесмен в 2008–2012 годах был министром энергетики РФ, в разное время занимал должность председателя совета директоров «Транснефти» и «Россетей».

У «Артпол Холдинг» остались доли в фармпредприятиях «Фирма «Фермент» и «Рефнот Фарм». Среди других совладельцев компаний – бывший исполнительный директор МГФОМС Андрей Решетников.

ГК «ФармЭко» основана в 2001 году, занимается производством и дистрибуцией лекарств. Производственные площадки группы расположены в Москве («Добролек»), подмосковном Подольске («ЗиО-Здоровье»), Рязани («Фармэра») и Новосибирске (СП на базе «Диапроцесса»). Компания является партнером по локализации производства лекарств Amgen и Roche. Дистрибьютор «ФармЭко» – «Ирвин» – поставляет орфанный препарат Эврисди (рисдиплам) от Roche для фонда «Круг добра».

В сентябре 2021 года ООО «Фармэко» стало владельцем 32% в ООО «Фармамондо», представительства в России фармдистрибьютора Farmamondo со штаб-квартирой в Швейцарии. «Фармамондо» поставляет препарат динутуксимаб бета от нейробластомы производства EUSA Pharma, в том числе для фонда «Круг добра».

Фото: oilcapital.ru

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