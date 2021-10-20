Институт разработок «Ферринг Россия» займется созданием лекарств для рынка РФ

В РХТУ имени Менделеева состоялось открытие Института разработок «Ферринг Россия» (ИРФР). Основная задача этого научно-исследовательского центра – создавать наиболее востребованные лекарства для российского рынка.

Речь идет о лекарствах с улучшенными характеристиками профилей безопасности и биодоступности, повышенной стабильностью и удобством применения. В первую очередь ими станут инновационные фармацевтические препараты для женского здоровья, репродуктивной медицины, неврологии и иммунологии.

«Результаты работы Института разработок «Ферринг Россия» позволят внести колоссальный вклад в науку и глобально повысить качество жизни населения. Это первая и уникальная для России коллаборация отечественного академического заведения и зарубежной фармацевтической компании. Особо знаменательно, что открытие научного подразделения проходит в Год науки и технологий», – отметил и. о. ректора РХТУ имени Менделеева Илья Воротынцев.

Институт разработок «Ферринг Россия» был создан в рамках Соглашения о совместных исследованиях, которое Менделеевский университет и Ferring подписали 19 декабря 2018 года. Стратегическое управление новым подразделением осуществляет координационный комитет, состоящий из представителей РХТУ и Ferring. Операционными руководителями ИРФР назначили двух содиректоров: от РХТУ имени Менделеева Наталью Меньшутину, профессора, д. т. н., члена-корреспондента Швейцарской академии наук; от компании Ferring Юлию Власенко. Кроме того, Дарью Ловскую, к. т. н., назначили начальником отдела фармацевтической разработки, а Евгения Лебедева, к. т. н. – на должность начальника отдела контроля качества.

Шесть лабораторных помещений оснастили современным оборудованием для того, чтобы проводить исследования и тестировать лекарственные препараты. Помимо изысканий в области фармацевтических разработок институт займется научной и образовательной деятельностью, ознакомлением менделеевцев с лучшими мировыми практиками в области фармации.

«Благодаря высокообразованным, квалифицированным и проявляющим креативный подход фармацевтическим кадрам России существует прекрасная основа для создания инновационных продуктов и удовлетворения потребностей пациентов в основных терапевтических областях. С открытием научно-исследовательского центра ИРФР для нас открывается новая глава, появляются новые возможности», – подчеркнул почетный председатель совета директоров Ferring Фредерик Паулсен.

Сейчас ИРФР уже разрабатывает шесть экспериментальных продуктов, в том числе в области репродуктивного здоровья.

«С открытием ИРФР мы также отмечаем продолжение планов Ferring по разработке и коммерциализации ряда наших медицинских продуктов для России, и особо подчеркиваем то, что они создаются именно в России. Компания Ferring всегда поощряла возможность удовлетворения потребности местного рынка и пациентов посредством разработки продуктов внутри страны. Эта модель, используемая в наших подразделениях по всему миру, действительно зачастую дает отличные результаты», — рассказал президент по глобальным разработкам и управлению жизненным циклом компании Ferring Алан Харрис.

Как отметили участники мероприятия, создание современных лабораторий является не только реальным вкладом в импортозамещение, но и содействует решению задач, определенных нацпроектом «Здоровье».

«Миссия Ferring – способствовать улучшению жизни людей, и мы вкладываем значительные средства и усилия для ее воплощения. Впервые иностранная швейцарская фармацевтическая компания реализует совместный проект в области создания новых лекарственных средств на базе российского вуза. И мы уже получаем видимые результаты, свидетельствующие о том, что это сотрудничество плодотворно, и приведет к выдающимся продуктам, которые мы и наши пациенты сможем увидеть всего через несколько лет», – заключил генеральный директор ООО «Ферринг Продакшн» Арне Тамм.

gxpnews