Китайская BeiGene зарегистрировала в РФ онкопрепарат занубрутиниб

Регудостоверение на Брукинзу, применяемую в терапии мантийноклеточной лимфомы, выдано 14 октября. Упаковщиком и дистрибьютором Брукинзы является «Нанолек». Занубрутиниб представляет собой ингибитор протеинкиназы Брутона, к этому классу относится ибрутиниб. Регудостоверение на Брукинзу, применяемую в терапии мантийноклеточной лимфомы, выдано 14 октября. Упаковщиком и дистрибьютором Брукинзы является «Нанолек». Занубрутиниб представляет собой ингибитор протеинкиназы Брутона, к этому классу относится ибрутиниб.

«Нанолек» и BeiGene в феврале 2021 года подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым «Нанолек» получил эксклюзивные права в России и странах Евразийского экономического союза на дистрибуцию, продвижение, вторичную упаковку и выпускающий контроль качества по Брукинзе.

FDA в ноябре 2019 года одобрило занубрутиниб для применения при мантийноклеточной лимфоме, а в конце августа 2021 года – при макроглобулинемии Вальденстрема. В Китае препарат был одобрен в июне 2020 года для терапии мантийноклеточной лимфомы и хронического лимфолейкоза у взрослых.

В России Брукинза зарегистрирована для терапии мантийноклеточной лимфомы у взрослых, ранее получавших по крайней мере одну предшествующую терапию.

Среди ингибиторов тирозинкиназы Брутона, применяемых при лимфоме клеток мантии, в России зарегистрированы ибрутиниб (Имбрувика от J&J) и алакабрутиниб (Калквенс от AsrtaZeneca). Ежегодно в России мантийноклеточной лимфомой заболевают около 1 030 человек.

BeiGene – основанная в 2010 году китайская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке таргетных и иммунологических онкопрепаратов. У BeiGene есть офисы в Китае, США, Австралии и Европе. Выручка компании за 2020 год составила $308,9 млн, убыток – $1,6 млрд.

Продажи Брукинзы в Китае и США в 2020 году составили $41,7 млн.