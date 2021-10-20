Голикова предложила централизованно закупать дорогостоящие препараты против COVID-19 для стационара

В Правительстве РФ предложили централизованно закупать отдельные дорогостоящие препараты для оказания медпомощи в стационарном звене. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Регионы избегают закупать дорогие препараты, отметила она. В Правительстве РФ предложили централизованно закупать отдельные дорогостоящие препараты для оказания медпомощи в стационарном звене. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Регионы избегают закупать дорогие препараты, отметила она.

Сейчас препараты для лечения COVID-19 в стационаре закупаются региональными больницами или местными органами здравоохранения. «Ряд регионов не закупает дорогие лекарственные препараты, экономя в том числе на соответствующей терапии и, к сожалению, не оказывая своевременно гражданам медицинской помощи», – сказала Голикова.

В схемы лечения COVID-19 в стационаре в настоящее время входит ремдесивир (в России – от «Фармасинтеза»), фавипиравир (зарегистрирован у шести производителей), иммуноглобулин человека против COVID-19 (препарат «Нацимбио» Ковид-глобулин), барицитиниб от Eli Lilly, тофацитиниб от Pfizer и «ПСК Фарма», нетакимаб и левилимаб от «Биокада», олокизумаб от «Р-Фарма», тоцилизумаб от Roche, сарилумаб от Sanofi, канакинумаб от Novartis, при необходимости – антикоагулянты, антибиотики, кортикостероиды.

Также Голикова рассказала о планах по «дополнительной поддержке амбулаторного звена», окончательные параметры которой должны быть определены до конца 2021 года.

Несколько регионов признали нехватку препаратов для лечения COVID-19, используемых в амбулаторных условиях. Средства на их закупку выделяются из резервного фонда Правительства РФ, такие препараты должны выдаваться пациентам бесплатно. Но эпидемиологическая ситуация в регионах меняется. Например, в Саратовской области сообщили, что не успевают закупать препараты, и в сентябре начали выдавать их только остронуждающимся пациентам. В Минздраве РФ признали, что в России есть регионы с низким запасом препаратов для амбулаторного лечения COVID-19.

Кроме того, Татьяна Голикова сообщила о грядущем выделении из резервного фонда дополнительных 56 млрд рублей на оплату медпомощи по ОМС больным COVID-19. В июле на эти же цели в регионы ушло 85 млрд рублей. Наибольший транш тогда получила Москва – 17,5 млрд рублей. Следующим по объему господдержки стал Санкт-Петербург, который получил 4,5 млрд рублей, далее шли Краснодарский край – 2,8 млрд рублей, Алтайский край – 1,8 млрд рублей и Хабаровский край – 1,7 млрд рублей.