«Сантэнс» и ПФК «Обновление» приняли решение о старте пилота по фулфилменту

В ходе мероприятия для руководителей аптечных сетей России и ЕАЭС, организованного компаниями Renewal (ПФК «Обновление») и Amelia Wine 15—16 октября в Ереване, «Сантэнс» и ПФК «Обновление» было принято решение о старте совместного пилотного проекта.

В ходе мероприятия ведущими экспертами отрасли и представителями фармритейла обсуждались важные тренды и инструменты повышения эффективности аптечной логистики и продаж с целью обеспечения высокой маржинальности бизнеса.

Свою заинтересованность в дальнейшем развитии проекта Santens Fulfillment (розничный подбор и прямая поаптечная доставка) подтвердили руководители и ключевые сотрудники многих из двенадцати аптечных сетей, принявших участие в поездке, а также руководители производителей фармпродукции, БАД, косметики и изделий медицинского назначения. Также они ознакомились и проявили интерес и к другим проектам ГК «Сантэнс» и компании «Лекарственная экосистема». Особое внимание было уделено возможностям проекта Sooplata 2.0 — организации программ лояльности и поддержки пациентов, а также трейд-маркетинга в аптечных сетях.

По итогам двухдневного мероприятия, которое затем перешло в традиционное ежегодное выездное совещание ПФК «Обновление» с участием более чем 200 сотрудников предприятия, было принято решение о скорейшем запуске пилотного проекта Santens Fulfillment по регулярной поаптечной доставке продукции фармпроизводителя по прямым договорам поставки силами специализированного фармацевтического логистического оператора ГК «Сантэнс».

Многие представители фармацевтической розницы также ознакомились и проявили интерес и к другим проектам ГК «Сантэнс». Особое внимание было уделено возможностям проекта Sooplata 2.0: его программам поддержки пациентов, развития трейд-маркетинга и укрепления покупательской лояльности в аптеках России. Многие выразили готовность подключиться к программам проекта в ближайшие недели и учесть такие возможности в наступающей переговорной волне по прямым маркетинговым контрактам и договорам поставок между фармпроизводителями и аптечными сетями.

«Мне кажется, что нам удалось заинтересовать многих ключевых игроков фармацевтического коммерческого сегмента России и ЕАЭС, — прокомментировал директор ГК «Сантэнс» по коммуникациям с государственными организациями и связям с профессиональной общественностью Герман Иноземцев. — Сейчас особенно важно понимать, уметь использовать и реально воплощать все новые и более эффективные инструменты прямых взаимоотношений, как в маркетинге, так и в поставках. Многие производители и аптечные сети вступают или уже вступили в активную фазу переговоров и построения прямых взаимоотношений друг с другом в приближающемся 2022 году. Мы готовы предоставить как уже испытанные и надежные инструменты для достижения большей эффективности таких взаимоотношений, так и новые «экспериментальные» решения, которые реально дают возможность оторваться от своих активных конкурентов и стать более быстрыми и гибкими в вопросах лекарственного обеспечения».

«Мы развиваем многоцентровой и разнообразный подход к вопросам доступности на рынке наших лекарственных средств, — отметила коммерческий директор ПФК «Обновление» Ирина Карцева. — Обмениваясь опытом с другими активными производственными компаниями и розничными сетями, мы ищем, перенимаем и модернизируем лучшие практики разных отраслей. Такие мероприятия очень полезны для последующего разбора и анализа с нашими «полевыми» сотрудниками, с коммерсантами, маркетологами, руководителями всех подразделений компании. Совместные проекты с «Сантэнс» призваны повысить эффективность взаимодействия и углубить прозрачность операций как для нас, так и для наших партнеров».

Информация от компании:

Аптечный фулфилмент (fulfillment) — полный комплекс операций с момента заключения договора поставки между аптечной сетью и производителем до получения товара аптеками. Включает в себя операции складской обработки товаров и их доставку: прием товаров и адресное хранение на складе, подбор товара по поступившим заявкам, их комплектацию, упаковку, отгрузку на доставку, доставку до РЦ или по аптекам. «Сантэнс» осуществляет перевозку лекарственных препаратов в полном соответствии с правилами надлежащей практики перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России. Также клиентам и партнерам группы компаний стали доступны инструменты сопровождения в СМДЛП «CT&T» и прямые поаптечные поставки Fulfillment/«Моноканал» напрямую от «Сантэнс».

Sooplata 2.0 — организация программ лояльности и поддержки пациентов, а также трейд-маркетинга в аптечных сетях. 58 брендов и 25 тысяч аптек по всей России уже подключены и готовы обслуживать пациентов по индивидуальной программе. Присоединиться к Sooplata бесплатно может любая аптека. Также клиентам и партнерам программы доступны инструменты продукта PharmaSpace, оператором которого становится компания «Олекстра» и команда проекта Sooplata 2.0.

RENEWAL («ПФК Обновление») — фармацевтическая производственная компания и одновременно зонтичный бренд, под которым выпускается широкий спектр лекарственных и парафармацевтических препаратов для специализированного применения и ежедневного решения проблем здоровья всей семьи. Доступные оригинальные препараты и МНН-дженерики в технологичной форме выпуска производятся согласно мировым стандартам надлежащей производственной практики и контроля качества.

Материал партнера: «Сантэнс»

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