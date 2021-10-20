ВОЗ намерена поставлять в бедные страны таблетки от COVID-19 по цене $10 за курс

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила информагенству Reuters проект программы, согласно которой она планирует обеспечивать бедные страны препаратами в форме таблеток против коронавирусной инфекции по цене $10 за курс и тестами на COVID-19 по сниженной цене. Такое решение ВОЗ приняла после того, как не смогла вовремя провести поставки вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем дохода. Документ будет разослан мировым лидерам в преддверии саммита G20 в Риме в конце октября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила информагенству Reuters проект программы, согласно которой она планирует обеспечивать бедные страны препаратами в форме таблеток против коронавирусной инфекции по цене $10 за курс и тестами на COVID-19 по сниженной цене. Такое решение ВОЗ приняла после того, как не смогла вовремя провести поставки вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем дохода. Документ будет разослан мировым лидерам в преддверии саммита G20 в Риме в конце октября 2021 года.

В документе говорится, что до сентября 2022 года ВОЗ намерена закупить лекарства для лечения до 120 млн человек и 1 млрд тестов на COVID-19. На все это организация просит у стран G20 дополнительное финансирование в размере $22,8 млрд, пока спонсоры выразили готовность выделить $18,5 млрд.

В проекте программы ВОЗ прямо не сообщается, какие именно препараты будут закуплены по программе, однако указано, что к концу ноября ВОЗ намерена заключить сделку по обеспечению поставок «перорального амбулаторного препарата». Reutеrs предполагает, что речь идет о molnupiravir (MK-4482) от MSD и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics.

В Reuters отметили, что $10 за курс – очень низкая цена для molnupiravir, так как реальная стоимость курса составляет $705. При этом исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что дженерики экспериментального препарата MSD могут стоить около $20, а при оптимизации производства их цена потенциально может быть снижена до $7,7.

В январе 2021 года MSD прекратила разработку своих вакцин от COVID-19 (V590 и V591) после получения результатов первой фазы клинических испытаний и сосредоточилась на разработке molnupiravir и MK-7110 (иммуномодулятор), однако в мае компания отказалась от разработки иммуномодулятора. В июне правительство США сообщило о намерении купить у фармкомпании 1,7 млн курсов экспериментального препарата MK-4482 за $1,2 млрд. В апреле MSD также заключила с пятью индийскими фармацевтическими компаниями неэксклюзивные добровольные лицензионные соглашения на производство и продажу MK-4482.

В октябре MSD подала в FDA заявку на экстренное одобрение препарата molnupiravir для терапии COVID-19 в легкой и средней форме. Такое решение было принято после того, как были получены промежуточные результаты III фазы КИ препарата, согласно которым MK-4482 на 50% по сравнению с плацебо предотвращает риски госпитализации и смерти у пациентов с легкой и средней степенью COVID-19.