Исследование показало низкую эффективность интерферона при лечении COVID-19

Новое испытание показало, что интерферон оказался неэффективен для лечения госпитализированных с COVID-19 пациентов. В некоторых случаях препарат приводил к большему числу побочных эффектов.

Новое испытание показало, что лечение госпитализированных с COVID-19 пациентов иммуномодулятором интерферона бета-1а в сочетании с ремдесивиром не показало более высоких результатов по сравнению с одним только ремдесивиром. Эти результаты были опубликованы в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

Кроме того, в подгруппе пациентов, которым требовалась высокопоточная оксигенотерапия, использование интерферона бета-1а привело к большему количеству побочных эффектов и худшими исходами лечения.

Исследование, получившее название Adaptive COVID-19 Treatment Trial 3 (ACTT-3), проходило с 5 августа 2020 года по 21 декабря 2020 года. Оно спонсировалось и финансировалось со стороны американских Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), которые являются частью Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Первичная контрольная точка (время до выздоровления) составила в среднем 5 дней у обеих участвовавших в исследовании групп — пациентов, получавших интерферон бета-1a и ремдесивир, и тех, кто получал только ремдесивир. Вероятность клинического улучшения на 15-й день также была одинаковой для участников из обеих когорт.

В сентябре прошлого года на исследование прекратили регистрировать участников с тяжелой формой COVID-19, которым требовалась высокопоточная оксигенотерапия, а также неинвазивная или инвазивная механическая вентиляция.

Эти изменения были внесены после того, как Комитет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) отметил более высокую частоту серьезных побочных эффектов, особенно ухудшение респираторного статуса, среди таких участников, принимавших интерферон.

Исследователи ACTT-3 предполагают, что интерферон мог усилить воспалительную реакцию, что привело к более тяжелым респираторным заболеваниям у этих пациентов. Однако исследователи отмечают, что на этот результат также мог повлиять исходный дисбаланс между интерфероновой и контрольной группами.

Николай Соколов

pharmvestnik