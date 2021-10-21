Матвиенко призвала «заставить Минздрав» централизованно закупать лекарства от редких болезней

Валентина Матвиенко считает, что нужно проводить централизованные закупки препаратов для лечения орфанных заболеваний через спецсоглашения между Минздравом и поставщиками. По ее словам, в ряде случаев стоимость одной упаковки лекарства для лечения одного заболевания различается в 10 раз.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нужно «заставить Минздрав» осуществлять централизованные закупки лекарств для лечения орфанных заболеваний. Об этом она сказала 19 октября в ходе открытого диалога с главой Минфина Антоном Силуановым.

«Передача на федеральный уровень [финансирования закупки лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями] позволит завести учет таких больных. Когда регион покупает 2-3 ампулы или одну упаковку лекарств, то он платит очень дорого, надо заставить Министерство здравоохранения, чтобы они создали базу, систематизировали и осуществляли централизованные закупки через спецсоглашения с поставщиками, которые заинтересованы в российском рынке. Минздрав должен организовать эту работу», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

Она добавила, что в ряде случаев стоимость упаковки лекарств для лечения того или иного орфанного заболевания может различаться в 10 раз, «маленькая партия никого не интересует». Передача финансирования на федеральный уровень снизит затраты на закупки дорогостоящих лекарств, заявила Матвиенко.

«Я знаю по Петербургу: у нас каждая больница закупала лекарства, имела такие полномочия. Как только мы централизовали [процесс] и централизованно проводили закупки, до 30% снизили стоимость закупаемых лекарств, здесь надо навести порядок», — подчеркнула спикер Совфеда.

В мае глава Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина говорила о намерении провести прямые переговоры об объеме и цене с производителями препаратов, которые защищены патентом. По ее словам, всем производителям предложено заключить двух-трехлетние контракты.

Елена Сидорова

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