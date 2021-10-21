Комиссия Минздрава рассмотрит исключение ранитидина из минимального ассортимента аптек

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных средств рассмотрит предложения об исключении ранитидина из минимального ассортимента и изменении требований к наличию лекарственных форм парацетамола. Если решение будет положительным, то изменения начнут действовать с 2022 года.

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней соберется на очередное заседание 29 октября 2021 года. В повестке дня четыре предложения: исключить из минимального ассортимента ранитидин, разрешить аптекам обязательно иметь раствор для приема внутрь и суспензию парацетамола либо для взрослых, либо для детей, а также включить в ЖНВЛП рамиприл и брекспипразол.

Все предложения касаются внесения изменений в лекарственные перечни с 2022 года.

Основная причина исключения ранитидина из минимального ассортимента — отсутствие препарата в гражданском обороте. Препараты с МНН ранитидин для лечения нарушений со стороны ЖКТ отзываются из оборота с 2019 года, когда в составе лекарства были обнаружены канцерогенные смеси.

Как сообщал «ФВ», Минздрав с 23 сентября приостановил применение всех зарегистрированных в России лекарственных препаратов на основе ранитидина. Препарат в минимальный ассортимент входит в форме таблеток. Согласно данным Росздравнадзора, последний раз серии таблеток производства «Озон» выпущены в оборот в январе 2020 года. А в марте 2021 года Росздравнадзор отозвал последние 182 серии препарата, находящиеся в обращении.

Аналогичные проблемы возникли с суспензией парацетамола для взрослых, который из-за перерегистрации не поступал в оборот. Согласно действующему аптечному минимальному ассортименту, аптеке необходимо иметь в наличии раствор для приема внутрь или суспензию парацетамола и такие же формы с пометкой «для детей». Предлагается разрешить аптекам иметь в наличии жидкие формы парацетамола либо для детей, либо для взрослых.

Также Комиссия Миндзрава по формированию лекарственных перечней рассмотрит предложения по включению в ЖНВЛП препарата рамиприл из группы ингибиторов АПФ, который применяется при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваниях. В Россию лекарство поставляют иностранные компании, также есть несколько отечественных производителей.

Еще один кандидат в ЖНВЛП — брекспипразол, препарат от шизофрении. Препарат пока находится под патентной защитой, единственный его производитель — японская компания Otsuka.

Елена Калиновская

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