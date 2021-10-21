Программа ВОЗ закупит лекарства от COVID-19 для бедных стран

Программа Access To COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), обеспечит неразвитые страны препаратами от легкой и средней формы COVID-19 по цене 10 долл. за дозу. Об этом говорится в проекте подготовленного документа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Согласно полученным сведениям, ACT-A намерена закупить для наиболее бедных стран лекарственные средства, которые помогут 120 млн пациентам, которые заразятся коронавирусом в ближайшие 12 месяцев.

После того как проект документа будет полностью подготовлен, его направят главам стран — участниц саммита G20, который состоится в Риме в конце этого месяца. Известно, что ACT-A собирается обратиться к членам G20 и государствам-донорам с просьбой предоставить дополнительное финансирование в размере 22,8 млрд долл. до сентября 2022 года. Напомним, что на цели программы уже было выделено 18,5 млрд долл.

Molnupiravir, противоковидный препарат фармацевтической компании MSD, который до сих пор проходит испытания, скорее всего, станет одним из препаратов, закупаемых для государств третьего мира. На стадии разработки и исследований находится множество лекарственных средств, однако molnupiravir — единственная терапия, чья эффективность была подтверждена клинически.

Цена препарата была значительно снижена для бедной части мира. К примеру, правительство США закупило то же лекарство по цене 700 долл. за курс. Снижения стоимости удалось достичь благодаря заключению лицензионных соглашений между MSD и восемью индийскими компаниями, выпускающими дженерики. В первом квартале следующего года программа планирует поставить первые партии лекарственного средства.

Среди целей ACT-A также закупка 4,3 млн доз препарата от COVID-19, предназначенных для лечения тяжелого течения COVID-19, по цене 28 долл. за дозу. Название лекарства не было указано. Кроме того, программа приобретет дополнительный кислород, более миллиарда тестов на наличие коронавируса в крови и вакцины.

Владимир Заболотских

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