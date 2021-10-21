«Валента Фарм» объявила о запуске «Программы раннего доступа» к использованию препарата Кинезиа®

Фармацевтическая компания АО «Валента Фарм» готова предоставить двухнедельный курс всем пациентам с рассеянным склерозом (РС), которым будет показан и выписан врачом препарат Кинезиа® (Фампридин). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря программе терапия нарушений ходьбы станет доступной еще большему числу пациентов с РС, повысится их активность и качество жизни в целом.

Этой весной в российских аптеках появился отечественный препарат Кинезиа® – первое в стране лекарство для терапии нарушений ходьбы у пациентов с рассеянным склерозом. АО «Валента Фарм» более восьми лет разрабатывало уникальный для РФ продукт, который позволит пациентам с РС улучшить или вернуть подвижность. Как показали клинические испытания, Кинезиа® увеличивает скорость ходьбы и мышечную силу в ногах, а также способствует улучшению когнитивных функций и качества жизни. При этом у препарата благоприятный профиль безопасности.

Чтобы повысить доступность терапии ограничения подвижности при РС, фармкомпания АО «Валента Фарм» совместно с партнерами АО «Агентство Медицинских Технологий» и компанией «Протек» запустила проект «Программа раннего доступа» к использованию препарата Кинезиа®. За счет этой программы пациенты с рассеянным склерозом, которым назначили препарат Кинезиа®, могут купить его с максимально возможной скидкой. Первая упаковка препарата №27 будет стоить 400 рублей.

В случае позитивного ответа на терапию пациенты смогут приобрести вторую и последующие упаковки препарата со скидкой до 30%.

Для получения доступа к «Программе раннего доступа» пациент и его лечащий врач должны быть зарегистрированы на платформе «Aim2me» (https://www.aim2me.pro/ для врача и https://aim2me.net/ для пациента).

Чтобы получить более подробную информацию о программе раннего доступа и участии в ней, нужно обратиться в компанию АО «Валента Фарм» по телефону горячей линии +7 (495) 933-60-80 или e-mail: info@valentapharm.com.

gxpnews