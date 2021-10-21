Доля торгов по закупке лекарств с двумя и более участниками едва достигает 30%

«ФВ» совместно с компанией «Курсор» проанализировали аукционы по закупке лекарств в январе—августе 2021 года. В поле нашего зрения попали около 208 тыс. конкурсов, из них около 70% прошли с участием одного поставщика, остальные 30% с двумя и более участниками.

Торги с тремя и четырьмя участниками занимают наименьшую долю в общем количестве аукционов по закупке лекарств. Согласно подсчетам «ФВ», по данным «Курсора», за восемь месяцев 2021 года таковых было 0,7 и 0,4% соответственно. Основные торги разделены между теми, кто подал одну заявку (70,1%), и теми, кто подал две (28,7%).

В денежном выражении таких конкурсов с одной заявкой проведено на 421,1 млрд руб. из 485,9 млрд руб. в ценах победителей. То есть их доля — 86,7%. Доля аукционов с двумя участниками — 11,8% (57,5 млрд руб. в ценах победителей), с тремя — 0,2% (1,1 млрд руб.), с четырьмя — 0,1% (0,6 млрд руб.).

Чем больше участников, тем сильнее падает начальная цена. В среднем она снижается на 44% там, где было четыре заявки, на 27% на аукционах с тремя участниками, на 19% — с двумя. Минимальное снижение на торгах с одной заявкой — в среднем на 1%.

Елена Калиновская

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