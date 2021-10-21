Белоруссия в 2023 году выпустит собственную вакцину против коронавируса

В 2023 году Белоруссия выпустит собственную вакцину против коронавируса. Об этом на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщило «БелТА».

«Нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году», – заявил Лукашенко.

По его словам, для производства препарата уже многое сделано.

«Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах», – отметил белорусский лидер.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сделал заявление о том, что в стране до конца 2021 года начнут производить российскую вакцину «Спутник V».

gxpnews