Евгений Абрамов стал новым финансовым директором AbbVie в России и СНГ

Финансовым директором AbbVie в России и СНГ назанчен Евгений Абрамов. За последний месяц это уже третья смена топ-менеджера в компании.

Научно-исследовательская биофармацевтическая компания AbbVie объявила о том, что с 11 октября Евгений Абрамов назначен финансовым директором компании в России и СНГ. Он будет подчиняться региональному финансовому директору EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) Фредерику Буато, говоритсся в сообщении пресс-службы компании, поступившем «ФВ».

Евгений Абрамов более 20 лет работает в сфере финансов в России, Бельгии, США и странах СНГ. Перед тем как прийти в AbbVie, он занимал должность финансового директора в компании Metro Cash & Carry Россия, до этого проработал более 10 лет в фармотрасли в роли финансового директора «Такеда Россия», финансового и коммерческого директора в Abbott Laboratories. Абрамов специализируется на разработке стратегий роста, внедрении ERP, слияниях и поглощениях, а также интеграции после слияния.

Он окончил Государственный университет управления по специальности «Экономика» и имеет степень магистра, прошел программы обучения для управляющих бизнес-школы IMD в Сингапуре и Швейцарии.

1 октября AbbVie объявила о назначении Павла Колева руководителем департамента иммунологии, а 5 октября — о назначении Дмитрия Колоды медицинским директором по России и СНГ.

pharmvestnik