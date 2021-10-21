Аптеки вновь попросили продлить упрощенный режим маркировки

Действие упрощенного режима системы маркировки лекарственных средств заканчивается 1 февраля 2022 года. Аптеки просят правительство продлить его, предрекая повторение кризиса на рынке.

Аптеки снова попросили о продлении уведомительного режима маркировки, опасаясь последствий его отмены. С соответствующей просьбой (письмо есть в распоряжении «ФВ») к Минздраву, Минпромторгу и Росздравнадзору обратилась Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма».

Инициативу также поддержала аптечная сеть «Фармленд», в которой уже посчитали объем невозможной к реализации продукции при отмене упрощенной схемы.

Чем грозит непродление упрощенной схемы маркировки рынку? Почему аптеки нуждаются в уведомительном режиме? Подробности читайте в материале «Традиционный коллапс» в «ФВ» № 24 от 19.10.2021 года.

Руслан Мавлиханов

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