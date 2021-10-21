Собянин увеличил срок обеспечения сердечников бесплатными лекарствами

Срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, которые перенесли инсульт или острый инфаркт миокарда, будет увеличен с одного года до двух лет, говорится в сообщении мэрии Москвы. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.

Действующая программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, была принята в октябре 2019 года. В ее рамках лекарственные средства бесплатно получают:

— пациенты, страдающие мерцательной аритмией и пациенты с гиперлипидемией (высоким уровнем холестерина в крови), которые имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они получают бесплатные лекарственные препараты пожизненно;

— пациенты, которые перенесли инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения — или инфаркт миокарда, кому было выполнено шунтирование, стентирование (ангиопластика) или радиочастотная абляция. Чтобы предотвратить риск повторного возникновения инсульта или инфаркта, эти пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты, которые препятствуют образованию тромбов.

Ранее программа предусматривала выдачу бесплатных лекарств таким пациентам в течение одного года после постановки диагноза, теперь срок продлен до двух лет.

Лекарства назначаются исключительно по медицинским показаниям. В 2021 году бесплатные лекарства получили свыше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и не имеющих инвалидности.

gxpnews