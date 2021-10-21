Pfizer расширил программу исследования перорального лекарства от COVID-19

Компания Pfizer расширила область исследования экспериментального препарата от COVID-19 для внутреннего применения. Исследователи проверят эффективность препарата у пациентов без риска осложнений.



Минздрав одобрил проведение второго клинического исследования комбинации экспериментального средства PF-07321332 с ритонавиром для внутреннего применения от компании Pfizer. Разрешение опубликовано в реестре клинических исследований.

В новом эксперименте планируется проверить эффективность таблетированного лекарства от коронавирусной инфекции у взрослых пациентов без риска ухудшения состояния до тяжелой формы болезни. Согласно записи в реестре в оценке препарата примут участие 90 негоспитализированных пациентов.

В конце сентября компания Pfizer уже получила одобрение на аналогичное исследование препарата в группе пациентов с высоким риском осложнений до тяжелых форм болезни. В новом исследовании количество клинических баз увеличено до 15 медицинских центров.

Дизайн обоих экспериментов предполагает сравнение эффективности и безопасности перорального лекарства от коронавирусной инфекции с плацебо. Завершить оба исследования планируют к 14 марта 2022 года.

О переходе ко II и III фазам исследований нового средства против коронавируса компания Pfizer сообщила в конце сентября. На стадии доклинических исследований экспериментальная формула PF-07321332 показала безопасность и хорошую переносимость.

Действие разработанного лекарства направлено на блокирование ферментов вируса, регулирующих его размножение. Ожидается, что прием препарата позволит подавить действие вируса в самом начале болезни и предотвратить ее развитие.

Таисия Кубрина

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