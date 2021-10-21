Эффективность вакцин от Pfizer, Moderna и J&J сравнили через 8 месяцев

NEJM опубликовал исследование, согласно которому титр антител через восемь месяцев после получения мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna упал в 34 и 44 раза соответственно. В то же время вакцина J&J показала обратный эффект. Иммунная реакция после нее со временем лишь усилилась.

Новое исследование показало, что однокомпонентная вакцина компании Johnson & Johnson (J&J) менее эффективна против COVID-19, чем мРНК-препараты, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna. Однако иммунная реакция к коронавирусу, вызванная прививкой J&J, имеет более долговременный характер. Эффект от вакцин, конкурирующих с ней, со временем сильно ослабевает, в то время как иммунитет после вакцинации препаратом J&J становится только сильнее. Результаты научных изысканий, проведенных медицинским центром Beth Israel Deaconess Medical Center, опубликованы в медицинском журнале NEJM.

Исследователи проанализировали образцы крови 61 полностью вакцинированного пациента через две-четыре недели, а затем — через восемь месяцев после получения второй дозы прививки. Через две-четыре недели после вакцинации средний титр нейтрализующих антител у пациентов, привитых вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna, составил 1790 и 5850 соответственно. Через восемь месяцев эти показатели снизились в 34 и 44 раза. У привитых мРНК-вакцинами также снизилось количество антител, способных связываться с RBD-доменом коронавируса (этот домен создает контакт с рецептором ACE2 и помогает вирусу внедриться в клетку, в свою очередь антитела, связывающиеся с RBD, препятствуют проникновению вируса).

Средний титр антител для вакцины J&J первоначально составлял около 150, что гораздо ниже, чем у мРНК-вакцин. Тем не менее через восемь месяцев титр антител подскочил до 630.

В исследовании также содержится информация по содержанию Т-клеток в крови. Как сообщается, для всех трех вакцин их уровень оставался прежним с течением времени.

Вакцина J&J создана на основе аденовирусного вектора (аденовируса 26 серотипа). К аденовирусным вакцинам также относится «Спутник V». Разница между ними состоит лишь в том, что российский аналог подразумевает две инъекции вакцины, в которых используются два разных аденовирусных вектора (аденовирусы 5 и 26 серотипов).

Исследование, проведенное в Аргентине, тоже показало растущую эффективность «Спутника V» с течением времени. Нейтрализующая способность антител, выработанных в результате вакцинации российским препаратом, выросла по прошествии шести месяцев после прививки.

Владимир Заболотских

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